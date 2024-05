Blocages : les Alumni de Science Po saluent "la fermeté de l'administration"

En réaction, l'association Sciences Po Alumni, dont la vocation est de regrouper les étudiants et les diplômés de l'école, affirme soutenir « avec force la majorité des étudiants qui souhaitent pouvoir étudier dans les meilleures conditions possibles ». Et de saluer la fermeté de l'administration provisoire.

Ci-dessous, leur communiqué complet :

Nous, Administratrices et Administrateurs de Sciences Po Alumni, souhaitons élever notre voix au nom des anciens élèves en France et dans le monde qui demeurent très attachés à Sciences Po et font confiance à son association de diplômés pour exprimer notre très grande préoccupation.

Tous, citoyens, acteurs économiques, donateurs, recruteurs, employeurs, profondément attachés à notre École, savons qu'il est normal que Sciences Po soit par nature sensible aux transformations politiques et sociales qui traversent nos sociétés. Ce fut le cas à plusieurs reprises depuis la création de l'École libre des sciences politiques en 1872.

En revanche les comportements de minorités qui empêchent l'expression de la contradiction sont inacceptables et ne reflètent évidemment ni la réalité de notre École, ni l'esprit de ses 15.000 étudiants.

Alors que notre École est plongée dans une crise profonde, nous souhaitons par ce communiqué :

- Réaffirmer notre attachement inconditionnel aux valeurs cardinales de notre maison : la liberté académique comme d'expression, le pluralisme, l'esprit d'ouverture et de dialogue, le sens du débat et de la nuance;

- Soutenir avec force l'immense majorité des étudiants qui souhaitent pouvoir étudier et passer leurs examens dans les meilleures conditions possibles, de même que les professeurs et personnels qui œuvrent dans ce sens;

- Affirmer notre soutien à la Direction de l'École qui, dans le dialogue, a montré son attachement à l'ordre et au respect de la loi.

Nous approuvons la feuille de route de l'administration provisoire telle que présentée tout récemment par Jean Bassères : préserver la liberté et le pluralisme, ne pas laisser une minorité confisquer le débat, sanctionner toute forme de racisme et d'antisémitisme, refuser toute négociation sur les partenariats avec des universités ou entreprises en lien avec l'État d'Israël. Nous nous inscrivons par ailleurs en faux contre toutes les tentatives de récupération politique à l'approche d'échéances électorales et nous insistons sur le fait que Sciences Po a été bloquée par une minorité activiste - 1% de l'effectif étudiant total.

Nous connaissons l'excellence de l'enseignement de Sciences Po, fruit d'une combinaison entre les mondes universitaire et professionnel et sommes fiers de savoir l'École reconnue comme l'une des meilleures au monde : Sciences Po se hisse cette année au rang de 2e meilleure université mondiale dans la catégorie Science Politique sur plus de 1500 universités internationales.

Nous sommes attachés à son ouverture sur la société et sur le monde, à la pointe de l'innovation sociale et académique. Garante de l'héritage de notre École depuis bientôt 150 ans, Sciences Po Alumni demeurera très vigilante quant à la préservation de sa réputation et de la valeur de son diplôme.

C'est pourquoi, forts de nos expertises professionnelles, et alors que s'engage le processus de recrutement d'un directeur ou d'une directrice, nous restons déterminés à travailler en lien étroit avec l'école à la construction de son avenir.

Le Conseil d'administration de Sciences Po Alumni

Crédits photo : Jeanne Menjoulet (CC BY 2.0)