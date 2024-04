On connaît les tous premiers lauréats du Prix des Littératures Urbaines 

Les romans Reine de Pauline Guéna, édité chez Denoël, et Anissa de Rachid Santaki, paru dans les regréttés éditions Alibi, ont été primés lors de la première édition du festival des littérature urbaines.

« Super initiative que ce festival qui a réuni auteurs et lecteurs sur des questions éminemment politiques », a réagi la lauréate sur Instagram.

Dans l'ouvrage de la première, Marco, un tueur à gages professionnel, fiable et toujours fidèle à ses contrats, se retrouve dans une situation inédite un jour d'été : il commet un meurtre par amour. Sa fuite débute alors, avec le milieu criminel, la police, et un jeune journaliste ambitieux à ses trousses. Devant lui s'étend un été interminable et la femme qu'il aime. Pauline Guéna, romancière et scénariste, est l'autrice de plusieurs romans, dont Le Fleuve, Pannonica, ou L’Amérique des écrivains, édité chez Robert Laffont en 2014.

Dans le roman de Rachid Santaki, Anissa, fille d'un père marocain et d'une mère française, est une policière née à Saint-Ouen. Après avoir travaillé à la BAC de Seine-Saint-Denis, elle rejoint la DGSI suite aux attentats de 2015, luttant au quotidien pour protéger les valeurs de la République contre les terroristes. Frappée par la mort soudaine de son père, avec qui elle était distante, Anissa est déstabilisée. Elle est ensuite assignée à une mission d'infiltration au Quartier d'Évaluation Radicalisation de Fleury-Mérogis, où elle doit extraire des informations d'une femme revenue de Syrie. Ce thriller plonge dans les enjeux d'identité et de communautarisme.

Rachid Santaki, journaliste, romancier et entrepreneur français, est né de parents d'origines marocaine et française. Après un début difficile en éducation, il se lance dans le journalisme avec le magazine 5Styles en 2003 et devient acteur associatif significatif. Il écrit plusieurs romans dont La petite cité dans la prairie et Les anges s'habillent en caillera, pour lequel il reçoit un prix en 2011. Il innove dans l'éducation avec La Dictée géante, atteignant un record de participation en 2018. Parmi ses autres ouvrages, Laisse pas traîner ton fils, est inspiré d'un fait divers de 2020.

Cette année, le jury a été présidé par Saubahe Ayadi-Takerkart, Responsable des partenariats éditoriaux Editions de La Martinière.

La remise du Prix des Littératures Urbaines clôturera l'événement, avec la présence de personnalités politiques, annonce les organisateurs, et une figure publique qui remettra les prix et un chèque symbolique de 20 € aux lauréats. Une tournée de dédicaces dans les librairies partenaires est par ailleurs prévue.

