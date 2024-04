Gallimard et Olivennes, unis contre la vie chère (et la pub à la télé)

Antoine Gallimard lève les boucliers sur France Inter : « On est très surpris que ça soit arrivé comme ça, brutalement. On m’avait toujours dit qu’on était contre tous les éditeurs au nom de la diversité. » Et pour cause : « Vous mettez trois livres, quatre livres en avant, pendant que quarante derrières n’auront droit à aucune information. Ce n’est pas juste. »

Et le patron de Madrigall d’arguer que l’offre éditoriale en France serait mise en danger avec un tel modèle. « [J]e pense qu’il y a urgence à ce que ce décret soit retiré et qu’on puisse travailler tranquillement sans percuter par des grosses campagnes qui détruiraient notre marché dans sa diversité. »

Edition et télé : le grand amour ?

Le fameux décret, émanant de la députée Aurore Berger, avait déjà fait bondir dans les cuisines de l’industrie. « On préférerait que le gouvernement pousse la création d’émissions littéraires sur le service public, France Télévision serait un bon terrain d’expérimentation pour cela », nous confie un éditeur.

L’idée n’est pas nouvelle : en août 2008, le Syndicat national de l’édition — qui devrait prochainement se prononcer contre ce décret — présentait une étude sur la présence du livre dans les émissions télé. Sur 2007-2008, 338 heures furent consacrées à la promo de livres. Bien ? Hélas non : le nombre d’émissions entièrement dédiées à la lecture tournait à la baisse.

Plus d'émissions littéraires à la télé ?

À l’époque, Ronald Blunden, directeur de la communication chez Hachette Livre, lorgnait sur le show de l'Américaine Oprah Winfrey. Chaque mois, la présentatrice mettait un titre en avant : « Et le succès pour ces œuvres est au rendez-vous avec des tirages de 300.000, voire 400.000 exemplaires pour le livre concerné », expliquait-il.

Imaginer un modèle similaire aurait alors de belles répercussions. D’ailleurs, La Grande Librairie vit le jour en septembre de la même année : Ronald avait été exaucé. Le pouvoir prescripteur de François Busnel était reconnu par les libraires, unanimement.

Sauf que, sans publicité, répondent discrètement les producteurs, pourquoi investir dans du divertissement, sachant que les partenaires éditeurs ne joueront pas le jeu, de par l'interdiction légale de publicité à la télé ?

Qui serait en mesure de payer ?

On se souviendra, dans la continuité de cette démarche, de la pétition diffusée en novembre 2019, où toute l’édition se retrouvait unie pour réclamer plus d’émissions littéraires à la télé. « Nous devrions donc assister à la multiplication des émissions consacrées au livre. Or, c’est le contraire qui se produit. Les éditeurs de littérature générale déplorent que les livres aient perdu du terrain, singulièrement au sein des chaînes publiques, avec la déprogrammation de plusieurs émissions », affirmaient tous les éditeurs parisiens.

Tâchons de comprendre : pourquoi la ministre de la Culture valide le projet expérimental, contre l’avis de l’édition. Car Denis Olivennes, président non-exécutif d’Editis n’a pas dit autre chose qu’Antoine Gallimard, sollicité sur France Inter également : outre quelques erreurs chiffrées dans son intervention sur On n’arrête pas l’éco, il met en garde contre les risques.

« Nous faisons partie des groupes qui avons beaucoup de best-sellers. […] Je suis d’accord avec Gallimard. Et cela, c’est mon expérience des médias. Je pense que cela va [...] continuer d’accélérer la concentration du marché, sur ces plus gros vendeurs au détriment de la diversité. » Et d’estimer que seuls les best-sellers peuvent « supporter les coûts d’une publicité à la télévision. […] On ferait mieux de mettre de l’argent dans des émissions de télévision qui promeuvent la lecture pour le plus grand nombre, plutôt que de faire ça ».

Le danger relationnel auteur/éditeur

Le raisonnement est bon, mais repose sur des notions fausses : pour des Musso ou Joël Dicker, de pareils investissements ajouteraient aux coûts, sans rien apporter. « Ça représente des fortunes en regard des budgets marketing dont on dispose… Et pour certains auteurs, on serait obligé de le faire, en perdant de l’argent », nous confirme une directrice marketing.

Crédits photo : planet_fox CC 0

De quoi créer de dangereux précédents : « On dépense plus, le bénéfice baisse… Et impossible de refuser à un gros vendeur, car il menacerait de quitter la maison. Nous serions obligés, sans en avoir les moyens : voilà le véritable déséquilibre qui en découlera. » Quand un Musso vend déjà des centaines de milliers d'ouvrages, s'il se met à exiger des spots télé, en plus de ceux diffusés à la radio – pour la satisfaction personnelle plus que la rentabilité de l'opération – comment Calmann-Lévy lui refuserait ? Oh, wait !

Timeo Danaos, etc.

Évidemment, quand on parle d’argent, on lorgne sur Vivendi – et en l'occurrence, Calmann-Lévy appartient au groupe Hachette, qui appartient à Lagardère qui appartient... à Vivendi : « Chez Bolloré, on ne comprend pas ce genre de problématique, car leur puissance financière leur permettra sans peine ces achats. Ils contraindront tout le monde à s’aligner. Un cadeau empoisonné pour tout le monde, gros et petits… mais pas pour eux », estime un visiteur du soir.

Il en va de même pour Antoine Gallimard : un Harry Potter serait un client idéal pour la télévision. Or, avec le décret, la demande (ou l'exigence) émanera illico de l’agent littéraire de JK Rowling, qui imposera donc à Galimard jeunesse de procéder à cet investissement. « Sauf qu’on en vend déjà des palettes sans télé : les résultats ne s’amélioreront pas significativement, mais les montants publicitaires exploseront. » La mort du petit commerce en somme.

En outre, la télévision rime avec mass market : Minier, Bussi, Norek, ou encore Grimaldi ou Valognes seraient éligibles. Certainement pas Annie Ernaux, qui est à l’image du catalogue de Gallimard : patrimonial. Promouvoir du patrimoine à la télé, autant se tirer une balle dans le pied.

« Certes, les pubs serviraient peut-être de catalyseur pour les livres qui s’écoulent entre 50 et 120.000 exemplaire », reconnaît-on. « Mais à quel coût ! Même si le livre est une industrie, elle reste modeste et connaît le principe de retour sur investissement — qu’elle tente de maîtriser à tout prix… »

“Non cuique datum est habere nasum”

En effet, il n'est pas donné à n'importe qui d'avoir du flair. Mais alors, pourquoi ce décret, hors sol pour l’édition ? Certains se tournent sur la rue de Valois, pour tenter de trouver une explication. « Rachida Dati s’est mis tout le monde à dos mercredi avant l’ouverture du salon. En substance, elle a dit aux éditeurs que c’était tous des petits bourgeois qui ne voulaient pas que les livres aillent dans les quartiers.. Bref, c’était glacial », assure un observateur.

Et c’est à l’occasion d’un déplacement près de Lyon que la ministre de la Culture a même dévoilé son grand projet : « D’ici 2027, 1000 bibliothèques supplémentaires concernées par le plan “bibliothèques” lancé par Emmanuel Macron en 2018. » Et ce, afin de pallier le manque d’établissements, notamment dans les territoires ruraux et les quartiers urbains défavorisés – comprendre, autour des HLM. Et cette notion a toute son importance.

À table !

Pourtant, la ministre avait déjeuné avec le bureau du SNE, invité à Valois ce 11 avril, avec entre autres discussions… la taxe sur le livre d’occasion.

Leçon de pouvoir politique

Durant cette rencontre, le sujet de la taxe sur le livre d’occasion est arrivé sur la table. « La ministre leur a servi, sur un plateau, que les petites gens achètent des ouvrages d’occasion parce qu’ils n’ont pas les moyens. Et que pour se procurer des ouvrages neufs, il faut avoir des moyens », s’amuse un observateur.

En clair, les éditeurs ne vendent qu’aux riches et depuis sa prise de fonction, Rachida Dati ne cesse de répéter qu’elle veut remettre de la culture chez les plus démunis – en bonne sarkozyste, s'entend. Et dans la presse, deux jours plus tard, enfonce le clou que sa fonction lui octroie : « J’ai souhaité expérimenter la publicité du livre à la télévision. Le succès d’un livre permet à un éditeur d’investir sur d’autres auteurs. L’objectif est aussi d’inciter à franchir le seuil d’une librairie. Vous pouvez entrer pour acheter 1 best-seller et repartir avec 3 livres sous le bras », affirmait-elle ce 13 avril.

Touche pas le grisbi, Dati...

Action, réaction : il suffit de constater les prises de parole d’Emmanuel Macron, de passage au festival du livre, pour comprendre combien le lobbying du SNE s’est exercé. « On va mettre en place au moins une contribution qui puisse permettre de protéger le prix unique et permettre à nos auteurs, éditeurs et traducteurs aussi d’être mieux aidés », affirme le chef de l’État.

Passant sur le stand d'Actes Sud, où se trouvait Françoise Nyssen, ancienne ministre de la Culture lors du premier mandat présidentiel, Emmanuel Macron achevait d'être convaincu du bien-fondé de cette mesure.

Et d’ajouter : « Ce qui est vrai, c’est que le livre d’occasion, quand il est fléché par certaines plateformes, c’est une espèce de mauvais usage, en tout cas de contournement de ce prix unique. » Voici Rachida Dati renvoyée à ses études, comprenant soudainement la capacité d’influence du Syndicat sur le locataire de l’Élysée et sa capacité à porter les sujets.

« La ministre doit bicher de se dire qu’elle a réussi à placer ce décret, en voyant comment son refus d’une taxe sur le livre d’occasion lui a été renvoyé comme un camouflet. » Une petite victoire, certes : reste à savoir quelle sera la durée de vie du décret sur la publicité à la télévision ?

Crédits photo : JESHOOTS-com CC 0