Publicité pour les livres à la télévision : la France tente l'expérience

Les livres sont interdits de séjour sur petit écran depuis 1992, de par le décret de mars 1992, dont l’article 8 prohibe la réclame de « édition littéraire sauf sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite ». Et c’était aussi valable pour le cinéma.

Effectivement, les restrictions concernant le cinéma et l’édition étaient principalement mises en place pour encourager la diversité dans la production de ces domaines considérés comme vulnérables. L’objectif était de préserver le cinéma français face à la concurrence américaine, dont les budgets publicitaires conséquents auraient inévitablement entraîné une visibilité et un succès accrus de leurs œuvres au détriment des films français.

De plus, l’accès à la publicité télévisée pour les grandes maisons d’édition était limité afin de garantir une exposition plus équitable aux œuvres qui seraient autrement restées méconnues des lecteurs.

En 2018, la députée LREM Aurore Bergé remettait un rapport soulignant que « si cette réglementation poursuivait des objectifs louables au début des années 1990, elle appelle aujourd’hui une réflexion sur ses justifications intellectuelles ». Concernant le coût de la publicité à la télévision, il n’a en revanche pas vraiment été revu à la baisse.

En 2004, une première étape d’assouplissement des règles publicitaires a été franchie pour garantir la viabilité des chaînes de la TNT, dont l’émergence risquait de provoquer une redistribution et une baisse des revenus publicitaires. À partir du 1er janvier 2004, sous l’influence du droit européen, l’interdiction totale de publicités télévisées pour la distribution a été restreinte aux opérations promotionnelles.

Le secteur de la presse a également été ouvert à la publicité, et l’interdiction concernant l’édition littéraire ne s’appliquait plus aux services de télévision diffusés exclusivement par câble ou satellite. Cependant, les chaînes de télévision, en particulier les gratuites, souhaitent la levée des interdictions restantes pour attirer plus d’annonceurs sur un marché publicitaire télévisé stagnant.

Bien que la télévision reste un acteur clé pour les annonceurs, la publicité digitale progresse rapidement, captant désormais 59 % des annonceurs. Le poids de la publicité digitale dans le marché publicitaire est passé de 2 % en 2005 à 26 % en 2015, principalement au détriment de la presse écrite.

Renverser la table

Concrètement, qu’offre alors le décret paru ce 5 avril au Journal officiel ? Eh bien tout simplement l’autorisation de la publicité en faveur du cinéma à la télévision de manière pérenne. Et dans la foulée une expérimentation de deux ans en faveur de la publicité télévisée pour l’édition littéraire.

« Cette réforme s’inscrit dans une démarche de modernisation du cadre réglementaire et vise à étendre les capacités de communication des secteurs du livre et du cinéma pour favoriser le développement de ces pratiques culturelles, en particulier dans les territoires éloignés où d’autres formes de promotion sont difficilement envisageables », assure le ministère de la Culture.

Après le texte cinéma, l'édition

On peine à le croire et pourtant, la locataire de Valois met les pieds dans le plat. L’autorisation permanente de la publicité télévisée pour le cinéma découle des résultats positifs de l’expérimentation menée depuis 2020. Verdict ? Une augmentation de la fréquentation des cinémas, notamment chez les publics vivant en dehors de Paris et en milieu rural, et avait profité à une offre diversifiée de films, principalement français et aux budgets variés. Aucun effet significatif sur les transferts de budgets publicitaires n’a été observé.

Quant à l’autorisation pour deux ans de la publicité télévisée pour le secteur de l’édition littéraire, elle s’inscrit dans cette même approche expérimentale. Le gouvernement évaluera l’impact de cette mesure sur l’industrie du livre dans un rapport : quels effets sur la commercialisation des livres en fonction des canaux de distribution ou encore, diversité des œuvres ayant bénéficié de la publicité télévisée.

En toute transparence, bien entendu

« Il rendra compte, de manière transparente et concertée, de l’impact en matière de transferts de budgets publicitaires, en particulier s’agissant des radios et de la presse écrite », assure le ministère. Outre que les recettes potentielles à en attendre resteront limitées — d’autant plus qu’en cette période 2024, les services marketing prennent de plein fouet des mesures restrictives – certains pouffent déjà.

D’autant que les données enthousiastes quant à la fréquentation des cinés qu’avance le MCC semblent passablement différentes des analyses que le Centre national du cinéma fournit. Sur 2022, ce dernier fait état de 152 millions d’entrées, soit inférieur de près de 27 % à ce que la période pré-Covid enregistrait. En outre, l’expérimentation ministérielle ayant débuté justement en pleine période de pandémie, on se demande quelle méthodologie conduit à ces résultats…

L’évolution des usages, avec la consultation de la télévision sur smartphone, ordinateur ou autres, conduit déjà à ce que les dispositifs publicitaires (dite programmatique), affichent des campagnes d’éditeurs sur des chaînes historiques… En 2023, les Français ont consommé chacun 4h37 de vidéo chaque jour, indique d’ailleurs Médiamétrie dans son rapport annuel. Or, 33 % de cette activité a basculé sur la vidéo à la demande ou le replay… les espaces les plus propices à la programmatique.

L’expérience qui aura eu tant d’effet hors de la capitale pour l’industrie du cinéma, conduirait-elle à une plus grande fréquentation des librairies ? Voilà des années, le PDG de Hachette Livre, Arnaud Nourry, estimait tout à fait possible de « vendre des Astérix, des Dan Brown, et même les mémoires de Simone Veil, à des centaines de milliers d'exemplaires, sans recourir à la publicité à la télévision ». Et de constater surtout que que chez nos voisins européens, la pub n'a que peu de succès...

Encore faudra-t-il qu’il s’en trouve une à proximité, sinon, c’est une autre législation adoptée récemment (la loi Darcos) qui leur cassera les reins : le fameux montant réglementé des frais de port sur les achats en ligne. 3 € obligatoires, jusqu’à 35 € d’achat — et passé ce montant, on reviendra à 1 centime de frais…

De quoi se réjouir par avance de ce que la publicité fasse effet !

