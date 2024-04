"Les vrais raisons de l'émancipation des femmes"

Nous sommes tous constitué de la moitié d’un homme et d’une femme. Après la conception, strictement égalitaire, la gestation échoit à la seule femme. L’homme, le père, peut accompagner sa femme pendant ce moment et rien, dans la nature, dans ce qui ne dépend pas de nous, ne l’y oblige.

La reproduction de l’espèce humaine, qui est dans le cœur des hommes des deux sexes, est une lourde tâche pour les femmes. Elles doivent accepter que le foetus grandisse en leur matrice pendant neuf mois et l’accoucher dans une douleur et un effort intenses. Pendant des siècles, jusqu’à la « Révolution industrielle », il a été nécessaire à l’humanité de faire beaucoup d’enfants, à cause d’une mortalité infantile énorme. Aussi d’une forte mortalité des mères à la naissance.

Il n’y a là de responsabilité de personne, il n’appartient ni aux femmes ni aux hommes de disposer de cet état des choses. S'ajoute à cette inégalité dans la procréation, une musculature moindre des femmes et vous trouverez les raisons objectives de la différence de pouvoir entre les femmes et les hommes dans la société.

Tout change quand ce sont les machines qui se mettent à exercer la force nécessaire au travail et quand une médecine qui soigne, qui sait voir à travers la peau... éteint cette nécessité de faire autant d’enfants pour maintenir et augmenter l’humanité sur Terre.

Dans le discours appelé féministe, il n’y a rien de tout cela. L’égalité des femmes et des hommes, qui se rapproche, est narré comme le fruit des luttes féministes, contrées fortement par les hommes. En fait, le féminisme apparait vraiment quand l’égalité est à portée de main, du fait de l’abondance des machines et des progrès de la médecine. Les féministes n’ont pas de partis, n’ont pas de programme, ne se présentent pas aux élections, elles sont nommées comme un groupe fort et uni, porteur d’une volonté d’égalité.

Les discours les plus admis sur la relation entre les femmes et les hommes se prennent pour « matérialistes ». Il s’agit en fait d’une analogie avec le marxisme (la femme est la prolétaire de l’homme, en substance). Alors que le féminisme rejette le corps, la biologie rejette toute conséquence sociétale de la différence sexuelle et des rôles sexués de la procréation. Tout commence à « la domination masculine », qui est inacceptable, « sans excuse, à la fois arbitraire et moralement condamnable » (p75).

Des figures de pionnières sont évoquées, toujours les mêmes, au moment de la Révolution Française, comme Olympe de Gouge, sans qu’il soit fait mention de leur appartenance aux classes privilégiées, sans qu’il soit fait mention de la coupure dans laquelle elles étaient par rapport aux femmes de leur époque. De la même façon, n’est pas traité, l’absence, ou la quasi-absence de féminisme entre cette période et la nôtre. Un médecin, comme Semmelweis, qui a organisé la prophylaxie des accouchements n’a aucune citation dans le récit du féminisme, alors que les bienfaits qu’il a apporté aux femmes sont énormes.

Véra Nikolski décrit deux féminismes, entre « faire » et « réclamer ». Le mouvement du côté du

« faire » colonise des corps de métier réservé aux hommes et vit l’égalité, le mouvement du côté du « réclamer » continue la lutte pour l’égalité (p.240), vue du côté du confort des femmes : on réclame l’égalité dans les postes de pouvoir (Assemblée nationale ou Conseils d’administration) mais non pour les éboueurs, les égoutiers, les camionneurs... (p.249)

L’esprit du féminisme s’éloigne toujours plus du faire (p.252). Le féminisme soutient un essor paradoxal des doléances (comme dans d’autres domaines de la société, où les geignards et les geignardes se font beaucoup entendre : leur vie est un enfer, et cet enfer est dû à d’autres qu’elles, dénoncés).

L’anthropocène, qui est bien d’une certaine façon un androcène, a permis de vivre plus longtemps, en bonne santé, sans avoir faim... etc. Personne n’a calculé l’effet d’une si grande ponction sur la planète, mais réduire la part de l’homme masculin au pire des conséquences de cet effort (comme le fait Sandrine Rousseau par exemple) n’est pas conforme à ce qui s’est passé et qui se passe encore.

Véra Nikolski remet les relations entre les femmes et les hommes dans le réel, dans ce qui se passe vraiment, et apporte une contribution essentielle et réaliste, praticable, à la nécessaire et désirable égalité, qui n’est pas loin d’être atteinte, sans qu’aucune satisfaction ne s’en manifeste jamais.