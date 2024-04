Bientôt en prison ? JK Rowling provoque les autorités écossaises

À la fin de son fil, elle conclut : « Poisson d'Avril ! Je plaisante seulement. Évidemment, les personnes mentionnées dans les tweets ci-dessus ne sont pas du tout des femmes, mais des hommes, chacun d'entre eux. » Accompagné d'un hashtag, #ArrestMe (Arrêtez-moi)...

J. K. Rowling est par ailleurs formelle : « En adoptant la loi écossaise sur les crimes haineux, les législateurs écossais semblent avoir accordé une plus grande valeur aux sentiments des hommes qui incarnent leur idée de la féminité, même de manière misogyne ou opportuniste, qu'aux droits et libertés des femmes et des filles réelles. »

Et d'ajouter : « La nouvelle législation est largement ouverte aux abus de la part des militants qui souhaitent faire taire ceux d'entre nous qui dénoncent les dangers de l'élimination des espaces non mixtes pour les femmes et les filles, l'absurdité faite aux données sur la criminalité si les agressions violentes et sexuelles commises par des hommes sont enregistrées comme les crimes féminins, l'injustice grotesque de permettre aux hommes de concourir dans des sports féminins, l'injustice des emplois des femmes, les honneurs et les opportunités accaparés par des hommes trans-identifiés, et la réalité et l'immuabilité du sexe biologique. »

JK Rowling, dans son long texte, critique encore la pression du gouvernement écossais sur les femmes pour qu'elles ignorent les faits biologiques et adoptent une vision du genre qu'elle juge problématique. Elle souligne les conséquences néfastes de la redéfinition du terme « femme » sur les droits et la sécurité des femmes en Écosse, insistant sur l'importance de pouvoir identifier le sexe biologique pour aborder la violence contre les femmes.

Elle conclut son texte par une provocation : « La liberté d’expression et de croyance prend fin en Écosse si la description précise du sexe biologique est considérée comme criminelle. Je suis actuellement à l'étranger, mais si ce que j'ai écrit ici est considéré comme un délit aux termes de la nouvelle loi, j'ai hâte d'être arrêté à mon retour dans le berceau des Lumières écossaises. Si vous êtes d’accord avec les opinions exprimées dans ce tweet, veuillez le retweeter. »

Le Premier ministre à la rescousse

Parmi les soutiens de la romancière, le Premier ministre britannique Rishi Sunak lui-même, qui a partagé une déclaration au journal The Daily Telegraph, expliquant que son parti conservateur « protégerait toujours » la liberté d'expression, ajoutant : « Les gens ne devraient pas être criminalisés pour avoir déclaré des faits simples sur la biologie. »

Les défenseurs de la loi expliquent de leur côté que la mesure offre une plus grande protection contre les comportements menaçants ou abusifs « destinés à susciter la haine » sur la base de l'âge, du handicap, de la religion, de l'orientation sexuelle et de l'identité transgenre.

Le Premier ministre écossais Humza Yousaf s'est exprimé avec fierté sur la nouvelle loi, se montrant « très confiant » quant à la compétence de la police écossaise pour l'appliquer « comme il se doit », malgré certaines inquiétudes soulevées, partage l'AFP.

Il a vigoureusement critiqué la « désinformation » entourant la législation, soulignant les mesures prises pour sauvegarder la liberté d'expression et prévenir les actions judiciaires infondées. En fin d'année 2022, le Parlement écossais avait approuvé une législation rendant plus aisé le changement de genre, mais cette mesure a été bloquée par le gouvernement britannique, évoquant pour la première fois des préoccupations sur les « complications significatives » que cela engendrerait, en instaurant deux systèmes distincts de reconnaissance de genre au sein du Royaume-Uni.

Le ministre de la sécurité communautaire écossais, Siobhian Brown, a admis que le « mégenrage » pourrait être examiné par la police, tandis que le premier ministre écossais Humza Yousaf a défendu la loi comme nécessaire face à une montée de la haine.

J.K. Rowling en mode guerre totale

Un coup dur potentiel pour J.K. Rowling, qui a encore eu récemment une querelle avec l'animatrice India Willoughby, menant à une plainte de cette dernière pour transphobie, accusant Rowling de l'avoir mal genrée. En réponse, la romancière s'est défendue en invoquant une potentielle accusation de harcèlement contre Willoughby, rejetant les conseils de ses avocats pour éviter de lui donner de la publicité.

Elle avait par ailleurs mis en avant sa liberté d'expression, citant un jugement de 2021 qui protège les opinions critiques sur le genre.

La BBC a relayé une déclaration de la police écossaise, qui est formelle : les mots de J.K. Rowling sur X qui défient la nouvelle loi écossaise sur les crimes de haine ne seront pas criminalisés. La romancière a réagi : « J'espère que toutes les femmes écossaises souhaitant s'exprimer sur la réalité et l'importance du sexe biologique seront rassurées par cette annonce, et j'espère que toutes les femmes, quels que soient leur profil ou leurs moyens financiers, seront traitées de manière égale devant la loi. »

Crédits photo : BBC