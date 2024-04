Collectionneur de cartes de bibliothèque, Bibliocollector vise un record

ActuaLitté : Comment êtes-vous arrivé à cette idée des cartes de bibliothèques ?

BiblioCollector : L’idée de la collection de cartes de bibliothèque est venue un peu par hasard, et a germé au lycée lorsqu’un de mes amis m’a parlé de la bibliothèque de Sciences Po Lyon, ouverte aux lycéens de la métropole.

Je m’y suis donc rendu sur l’une de mes heures de permanence, et je me suis bien évidemment inscrit. Revenant chez moi je me suis dit « Les gens collectionnent des cartes de jeux, et moi je collectionne des cartes de bibliothèque » (j’en avais alors trois ou quatre). Et là, eurêka (ou presque), je suis allé sur le site de Guinness voir s’il y a des records similaires, et il était sur la liste, mais marqué comme non-accompli. Et donc je me suis donné ce défi.

Pourquoi vous être arrêté à cet objet ?

BiblioCollector : Pour moi la carte de bibliothèque, c’est véritablement l’accès à la culture, pour tous et surtout pour les jeunes (beaucoup de bibliothèques proposent l’inscription gratuite aux moins de 18 ans). Parfois on la perd, souvent on la renouvelle, toujours on en a une sur soi. C’est effectivement la carte d’identité du lecteur, et la clé de la connaissance et du divertissement.

Comment avez-vous obtenu les premières cartes que vous affichez sur votre site, Bibliocollector.com ?

BiblioCollector : Pour les bibliothèques lyonnaises et des environs, je me suis tout simplement inscrit en personne. Quand j’ai commencé le projet, je me suis mis à envoyer des courriels à quelques bibliothèques de la région Auvergne Rhône Alpes, et c’est ainsi que j’ai obtenu ma première lettre, qui me venait du réseau Trente et plus d’Isère.

J’ai ainsi pu obtenir un certain nombre de cartes, à force de mails et de bouche-à-oreille. J’ai maintenant créé plusieurs comptes sur les réseaux pour le projet, sur Instagram @bibliocollector et Facebook, qui m’ont permis d’élargir mon champ d’action.

Quels sont les retours que vous font les professionnels quant à votre projet ? Des réticences ? Des encouragements ?

BiblioCollector : Beaucoup de professionnels du secteur (bibliothécaires, mais aussi prestataires ou agents municipaux) ont une réponse très positive quant à ce projet, et beaucoup m’aident volontiers en envoyant leur carte ou en partageant à d’autres bibliothèques.

Beaucoup d’encouragements donc, mais parfois il n’est pas possible de m’envoyer la carte du fait du coût de l’inscription (pourtant il n’est pas nécessaire pour moi d’être inscrit, seulement d’avoir mon nom sur la carte) ou même, de la virtualisation des cartes de bibliothèques (qui peut être très bénéfique... quand on n’a pas de records à battre !

Crédits photo : Bibliocollector