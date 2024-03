Laurent de Brunhoff décédé : Babar, un nouvelle fois orphelin

Si, les aventures du jeune éléphant devenu roi de la forêt, ont été initialement imaginées par sa femme, Cécile de Brunhoff, son époux, Jean les illustra et les développa.

Depuis Histoire de Babar, publié en 1931 par les éditions du Jardin des Modes, le succès de ce petit éléphant ne s’est jamais démenti. Ce premier livre connut un succès immédiat et fut suivi de nombreux autres ouvrages le mettant en scène. Par la suite vinrent les traductions dans de nombreuses langues et des millions d’exemplaires vendus dans le monde entier.

Mais cette longévité, c’est à Laurent de Brunhoff qu’on la doit : suite à la mort soudaine de son père (âgé de 38 ans, emporté par la tuberculose), le frère de Jean, Michel, avait déjà repris le flambeau, avant que la charge n’incombe au fils.

Il perpétua ainsi l’héritage de Babar, assurant que les histoires de l’éléphant bien-aimé soient racontées aux générations futures.Sous sa direction, Babar est devenu un véritable phénomène culturel, avec des dessins animés, des produits dérivés et des expositions dans le monde entier.

Sa contribution a permis de maintenir la popularité de Babar auprès des jeunes lecteurs à travers le monde, faisant de cette série un élément incontournable de la littérature enfantine.

Outre son travail avec Babar, Laurent de Brunhoff a illustré de nombreux livres pour enfants et réalisé des affiches et des publicités. Il est décédé ce 22 mars, à l’âge de 96 ans : il résidait à Key West, en Floride. Il avait eu un AVC dernièrement, et sa santé s’était par la suite dégradée.

Babar est un éléphant qui vivait dans la jungle avec sa mère : il n'est encore qu'un éléphanteau quand cette dernière fut tuée par un chasseur. Il s'enfuit alors, débarquant dans une grande ville où il est recueill par la Vieille Dame, qui lui apprend à vivre comme un humain. Babar porte ainsi des vêtements, conduit une voiture et apprend à lire et à écrire...

Après avoir vécu quelque temps comme un Homme, Babar retournera dans la jungle pour retrouver ses amis éléphants et leur apprendre tout ce qu'il a appris. Il est couronné roi des éléphants et épousera sa cousine Céleste, avec qui il aura plusieurs enfants. Ses livres suivent ainsi les péripéties que connait toute cette petite bande et ses mais.

Roi juste et bienveillant, Babar cherche toujours à aider les autres et à résoudre les problèmes de son royaume.

