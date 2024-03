Un show musical Dragon Ball rassemble 350 millions de spectateurs

Quelques semaines avant la mort de son créateur, Akira Toriyama, le manga bénéficiait d'un hommage particulier de la part de la société chinoise, comme le rapporte NextShark.

L'événement comprenait des performances d'autres groupes reprenant des œuvres telles que Mickey Mouse, Harry Potter, Tom & Jerry, Spider Man, ou encore Pirates des Caraïbes. Pour Dragon Ball, la troupe O-DOG, qui s'était déjà illustrée en rendant hommage à Naruto, a reproduit diverses scènes du célèbre manga. De l'amitié entre Son Goku et Bulma, jusqu'au combat entre Kid Buu, Vegeta et Goku, qui se finit par le fameux Genki Dama de ce dernier.

Dragon Ball est particulièrement populaire en Chine. L'œuvre de Toriyama se base notamment sur un roman classique de l'empire du Milieu, écrit par Wu Cheng'en, La Pérégrination vers l'Ouest (trad. André Lévy), aussi connu en français sous les titres Le Voyage en Occident, Le Singe pèlerin ou Le Roi-Singe.

L'histoire de Wu Cheng'en raconte le voyage de l'ermite Tang Sanzang et de ses trois protecteurs – le Roi Singe Sun Wukong, le cochon Zhu Bajie et le démon de l'eau Sha Wujing – vers l'Inde pour récupérer des écritures bouddhiques sacrées. Dans le récit se mêlent combats contre des démons, quêtes de rédemption et miracles, y sont illustrés les thèmes de la loyauté, de la foi et de la persévérance.

C'est une œuvre fondamentale de la mythologie et de la culture chinoises, reflétant les valeurs spirituelles et morales du bouddhisme, du taoïsme et du confucianisme.

Crédits photo : Miguel Discart (CC BY-SA 2.0)