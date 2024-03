Fall Sunrise : le Doctor Strange au pays psychédéliques des merveilles

Doctor Srange Fall Sunrise est une démonstration de force graphique, flirtant avec les limites de ce que l’esprit encaisse sans broncher. Une prouesse visuelle, doublée d’une folie scénaristique — en somme, un Druillet sous acide a croisé Platon défoncé à la mescaline, pour aboutir à ce chef-d’œuvre.

Débarqué dans un univers chatoyant, mais inconnu, le sorcier s’avance dans un monde psychédélique, pour un one-shot de toute beauté. L’agencement des cases présente dès les premières planches une dimension erratique qui répond au voyage qui nous est promis. La couverture, à elle seule, un avertissement : toi qui entres ici, abandonne tout ce que tu crois savoir.

Il faut le reconnaître, ce royaume est déconcertant autant qu’époustouflant, avec ses ruisseaux peu profonds fourmillant de créatures monstrueuses et ses paysages urbains complexes. Le tout sur fond de lutte et rivalité entre des entités hors norme. Le mysticisme de Strange prend une tout autre signification, tandis que l’on navigue sur des concepts philosophiques découlant des théories socratiques — le monde des idées, dans la Maison des Idées… évidemment.

Résumer l’œuvre n’a aucun sens : le style graphique et les couleurs — par Heather Moore, la compagne de Tradd — s’imposent à la première lecture. On en oublie les phylactères pour le seul plaisir visuel. Après tout, le Doctor Strange est promené d'un espace à un autre, sans jamais mesurer ce qui se trame réellement : pourquoi le lecteur aurait-il des repères plus solides ?

À la deuxième, on mesure à quel point il ne s’agit pas d’une œuvre conventionnelle. Tradd a capté l'attention, avec ce patchwork coloré et magique : bienvenue dans un ensemble de phénomènes qui échappent à toute explication. Et pourtant, les causes et les effets sont bien là.

Et pourtant, la troisième lecture le confirme : tout se tient, dans une cohérence que l’on accepte comme une hallucination où le silence s’empare même de pages entières.

Une splendeur, tout bonnement.