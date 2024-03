Maurice Renoma - Hors cadre

Le scorpion romantique Maurice Renoma est une figure historique de la mode parisienne, grâce à ses créations audacieuses et novatrices. Dans sa boutique, lancée avec son frère dans les sixties, la White House Renoma, dans le 16e arrondissement, viennent Bob Dylan, John Lennon, Serge Gainsbourg, Yves Saint-Laurent, Dali, Picasso, Andy Warhol... Pour les matières inédites, les couleurs vives et les coupes sculpturales : « Les fringues, mon premier coup de foudre ! »

Dans les années 90, il se tourne vers la photographie, développe le concept de « modographie », qui fusionne mode et « photographie instinctive ». Il ouvre le Renoma Café Gallery puis L'Appart Renoma. La marque est aujourd'hui internationale. Pour les 60 ans d'existence de la Maison Renoma, une série d'événements et d'expositions sont organisées à Paris.

À cette occasion, un beau livre, publié chez Flammarion, accompagne cet anniversaire, qui présente un « visionnaire inclassable » et son esthétique « pulsionnelle ». Tout le parcours du créateur. Les œuvres photographiques sont entremêlées, formant un patchwork qui rend bien compte de la puissante créativité de l'artiste, de sa dimension pop aussi. Une organisation par terme néanmoins : autodidacte, artiste(s), intuition, bohneur, risque(s), Cristobal, famille, voyage, contre-culture, femme...

Pour donner du rythme à cet enchaînement iconographie, vingt textes en forme d'inventaire à la Prévert, Un vraiment beau livre surtout, épais.

« Je voulais faire de la boxe. Ma mère a dit "non", beaucoup trop violent à ses yeux de mère juive. (...) Recevoir des coups est la meilleure façon d'apprendre, de se préparer. » « Tout ce qui ne se fait pas, tout ce qui sort de la norme, m'interpelle. »

Un ouvrage façonné par Sonia Rachline, auteure de deux romans, Les Petits Succès sont un désastre et David Bowie n'est pas mort, publiés aux éditions Robert Laffont respectivement en 2012 et 2017. L'autrice de Karl Lagerfeld de A à Z, paru chez Gallimard en 2019 aussi, et de Lido - Plumes, strass et émotions, édité par Flammarion en 2021.