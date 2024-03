La guerre de Trente ans. 1618-1648

Après le grand historien de l’Europe centrale et de l'Est, Henry Bogdan, Claire Gantet s’attaque au conflit « le plus meurtrier de l’histoire de l’Europe », et finalement peu connu : la Guerre de Trente Ans (1618-1658).

Le temps de Richelieu, puis Mazarin, du Saint Empire romain germanique et des Habsbourg. Le conflit commence avec la révolte des nobles de Bohême contre l’empereur Ferdinand II, empereur du Saint-Empire et roi de Bohême, fruit des tensions entre catholiques et protestants. Un événement déclencheur connu sous le nom de la Défenestration de Prague.

Une guerre qui va aller en se complexifiant s'amorce, aux phases multiples et emmêlées, marquée par l’intervention de différentes coalitions de pays, et où la religion est encore le paravent et le carburant d’enjeux politiques, géopolitiques, territoriaux, et autres calculs dynastiques. Les Habsbourg de Vienne et d’Espagne, des princes du Saint-Empire, la papauté, le roi de Danemark et le roi d’Angleterre, la Suède, la France...

Dans la première phase bohémienne (1618-1625), la révolte des nobles protestants bohémiens contre la domination catholique s’étend, avant d’être finalement écrasée à la bataille de la Montagne Blanche en 1620. Ferdinand II consolide son pouvoir en Bohême, entraînant une sévère répression contre les protestants et la confiscation de terres.

1625 voit le roi Christian IV de Danemark intervenir dans le conflit, soutenant la cause protestante. Les forces impériales et catholiques remportent plusieurs victoires significatives, culminant avec la paix de Lübeck en 1629, qui force le Danemark à se retirer du conflit et marque l’apogée de la puissance catholique dans l’empire.

La Suède (1630-1635), sous le règne de Gustave II Adolphe, entre en guerre - les scandinaves faisaient la bagarre à l’époque oui -, apportant un nouveau souffle à la cause protestante. Des succès militaires initiaux suédois, notamment la bataille de Breitenfeld en 1631. La mort de Gustave Adolphe à la bataille de Lützen en 1632 ne stoppe pas l’élan suédois, qui continue à combattre aux côtés de ses alliés allemands protestants, et de la France. La paix de Prague en 1635 tente de résoudre certains conflits internes au Saint-Empire, mais la guerre continue au-delà de ses frontières.

Enfin, la dernière phase, dite française. Sous l'égide du cardinal Richelieu, la France entre en guerre « ouverte » en 1635 pour affaiblir la maison des Habsbourg, bien qu’elle soit elle-même catholique. Elle devient alors un large conflit européen pense-t-on communément, Claire Gantet explique que la guerre ne bascule pas dans la violence incontrôlée et insensée à ce moment, mais qu’elle avait d’emblée un horizon européen.

Restent de nombreuses batailles et sièges à travers le continent à partir de ce moment, dont la célèbre bataille de Rocroi, qui oppose les armées françaises, commandées par le jeune duc d’Enghien (futur Prince de Condé), aux troupes espagnoles de Don Francisco de Melo. Malgré la réputation d’invincibilité de l’infanterie espagnole, les forces françaises remportent une victoire écrasante. Fin de la suprématie militaire espagnole en Europe et acte symbolique de l’émergence de la France comme puissance dominante sur le continent européen à l’ère de Louis XIV.

La bataille de Rocroi de Sauveur Le Conte (1659-1694) — Musée Condé de Chantilly. Domaine public.

Une guerre européenne de combats, d'exactions, d'épidémies, de pillages et de famines, qui aurait décimé au moins 15 à 20 % de la population du Saint-Empire. Soit proportionnellement la plus meurtrière de l’histoire du continent. Certaines régions ont vu leur population réduite de moitié ou même des deux tiers, comme le Palatinat et la Franche-Comté, tandis que l'Allemagne du Nord et la Poméranie ont perdu respectivement une grande partie de leur population. La Lorraine, entre la France et l'Empire, souffre également le martyr.

Un aussi grand sacrifice, on en connaîtra d'autres plus tard, impose de grandes inventions, un renouveau : il s'agira du Traité de Westphalie, signé en 1648, qui mit fin à la guerre et redessina la carte politique de l'Europe. Reconnaissance de la souveraineté des États et l'adoption du principe de non-ingérence, posant les bases du système étatique moderne.

Politiquement, le conflit a redessiné la carte de l'Europe : la Suède émerge comme une puissance dominante dans le Nord, tandis que le Brandebourg et la Saxe se renforcent, posant les bases de futurs États puissants. L'Autriche consolide son contrôle sur les territoires héréditaires des Habsbourg, malgré l'affaiblissement de l'Empire en tant qu'entité politique. La France sort grand vainqueur, étendant son territoire et son influence, préfigurant l'ère de Louis XIV.

Sur le plan militaire, la guerre contribue à l'évolution vers des armées professionnelles permanentes, éloignant progressivement l'Europe de la dépendance aux mercenaires. Cette entité politique complexe du Saint-Empire romain germanique, qui s'est développée en Europe centrale et occidentale et englobant une multitude de territoires principalement germanophones, disparaîtra en 1806.

Claire Gantet, qui a réalisé sa thèse sur les représentations et les pratiques de paix durant la guerre de Trente Ans et la pacification qui l’a suivie, propose une synthèse passionnante et accessible, en s’appuyant sur les dernières recherches. Elle y souligne notamment le rôle de quelques individus qui ont tenté dès le début de limiter et de réglementer l'usage de la force. Mais aussi en quoi ce fut « une guerre d'entrepreneurs ».