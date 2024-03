Joann Sfar, Lewis Trondheim et Aude Picaud sur un bateau

Ce qui était prévu comme un moment de détente et de romantisme se transforme vite en une poursuite haletante face à des adversaires mystérieux, dont ils peinent à comprendre les motivations. Reste à savoir s'ils sont réellement les cibles visées de cette attaque surprenante.

Les éditions Delcourt nous en proposent les premières pages en avant-première :

Aude Picault, née en 1979, est une illustratrice diplômée des Arts Décoratifs de Paris qui s'est illustrée dans le dessin de presse pour Voici et dans la création de livres pour enfants. Son entrée dans le monde de la bande dessinée se fait en 2005 avec Moi je, une autofiction en deux tomes qui sera sélectionnée au Festival d'Angoulême en 2006, suivie par Papa chez L'Association, également sélectionnée. Son travail est également connu du grand public à travers sa bande dessinée hebdomadaire Éva dans Voici, publiée en volume par Glénat. Sans formation spécifique en bande dessinée, elle acquiert de l'expérience en participant au blog Chicou Chicou. Transat marque son premier long récit autobiographique. Par ailleurs, elle est passionnée de musique et joue du trombone avec les Ouiches Lorènes, et a publié une bande dessinée sur la musique, Les Mélo Maniaks chez Glénat.

Joann Sfar, né en 1971 à Nice, est un conteur et dessinateur qui a passé son enfance entre dessins et histoires. Après une maîtrise de philosophie, il intègre les Beaux-Arts de Paris et commence à publier dans Lapin de L'Association. Ses œuvres des années 90 incluent plusieurs séries remarquées comme La Fille du professeur, qui lui vaudra des prix au Festival d'Angoulême. Avec Donjon, co-créé avec Lewis Trondheim, il connaît un succès critique et populaire. Sfar est un auteur prolifique avec des séries comme Le Chat du Rabbin, Pascin, et bien d'autres. Il s'est également aventuré dans le cinéma, remportant des Césars pour ses films. En 2013, il publie son premier roman, et en 2014, il est nommé officier des Arts et des Lettres.

Lewis Trondheim, né en 1964 à Montpellier, découvre la bande dessinée sous une nouvelle forme grâce à Jean-Christophe Menu et lance son style dans un fanzine. Co-fondateur de L'Association, il publie Lapinot et les carottes de Patagonie et gagne un Alph-Art à Angoulême en 1994. Il déménage dans le sud de la France, où il continue à créer, notamment la série "Donjon" avec Joann Sfar. Trondheim est connu pour ses séries jeunesse chez Delcourt, et plusieurs ont été adaptées en dessins animés. Il lance la collection Shampooing chez Delcourt, accueillant divers auteurs. Nommé Chevalier des Arts et des Lettres en 2005, il reçoit le Grand Prix d'Angoulême en 2006 et continue à innover avec des projets comme Infinity 8.