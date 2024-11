Perte de poids : des livres pour une meilleure alimentation et une pratique sportive régulière

De nombreux sites et livres proposent des recettes miracles pour perdre du poids. C’est souvent la même histoire qui est racontée. On ne vous demandera aucun effet, et vous perdrez les kilos indésirables en un laps de temps très court, sans crainte de les voir réapparaître de sitôt. Mais, il faut bien dire la vérité : tout n’est pas si simple, et sur ce marché toujours très porteur, il existe beaucoup d’arnaques et de méthodes qui sont finalement plus dangereuses que véritablement pertinentes.

Perdre du poids est souvent perçu comme un défi difficile à relever. Cependant, adopter une alimentation saine et abordable peut être la clé pour atteindre ses objectifs de perte de poids de manière durable et sans se ruiner. On évoque souvent des pilules aux vertus amincissantes. Mais, en réalité, l'une des meilleures méthodes consiste à agir sur deux niveaux : tout d'abord sur l'alimentation et ensuite sur la pratique sportive.

Une pratique sportive régulière

Adopter une pratique sportive régulière est essentiel pour maintenir une bonne santé physique. L'exercice régulier aide à renforcer le système cardiovasculaire, améliorant ainsi la circulation sanguine et réduisant le risque de maladies cardiaques. De plus, l'activité physique contribue à la gestion du poids en brûlant des calories et en augmentant le métabolisme. Elle renforce également les muscles et les os, réduisant ainsi le risque de blessures et de maladies osseuses comme l'ostéoporose. En outre, l'exercice régulier améliore la flexibilité et l'équilibre, ce qui est particulièrement important pour les personnes âgées afin de prévenir les chutes et les blessures.

L'activité physique régulière a également des effets bénéfiques sur la santé mentale. L'exercice stimule la production d'endorphines, des hormones naturelles qui améliorent l'humeur et réduisent le stress et l'anxiété. De plus, la pratique sportive peut aider à combattre la dépression en offrant une distraction positive et en augmentant la confiance en soi. Si l'on s'intéresse, en parallèle, au monde du sport professionnel, réaliser des paris peut aussi s'avérer judicieux à condition de prendre toutes les précautions qui s'imposent. D'autres espaces de jeux sont accessibles comme le casino, si l'on souhaite se détendre. Il faut par ailleurs garder à l'esprit que l'exercice régulier d'une pratique sportive améliore également la qualité du sommeil, ce qui est crucial pour la récupération physique et mentale. En outre, l'activité physique peut améliorer les fonctions cognitives, y compris la mémoire et la concentration, en augmentant l'afflux sanguin vers le cerveau.

Enfin, adopter une pratique sportive régulière est bénéfique pour la santé globale. L'exercice régulier renforce le système immunitaire, rendant le corps plus résistant aux infections et aux maladies. De plus, l'activité physique peut aider à prévenir ou à gérer des conditions chroniques comme le diabète de type 2 et l'hypertension. En outre, la pratique sportive favorise les interactions sociales et peut renforcer les liens communautaires, ce qui est bénéfique pour le bien-être émotionnel. En intégrant l'exercice dans la routine quotidienne, les individus peuvent améliorer leur qualité de vie et réduire les risques de nombreuses maladies, contribuant ainsi à une vie plus longue et plus saine.

Des stratégies simples à mettre en œuvre :

Les aliments complets, tels que les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses et les protéines maigres, sont riches en nutriments essentiels et souvent plus abordables que les aliments transformés. Remplacez les aliments transformés riches en sucre et en matières grasses par des options complètes pour des repas plus sains et équilibrés. C'est ce que l'on retrouve souvent comme premier conseil donné.

La planification des repas est essentielle pour maintenir une alimentation saine et abordable. Prenez le temps de planifier vos repas et vos collations pour la semaine à venir, en privilégiant les aliments frais et de saison. Cela vous permettra d'éviter les achats impulsifs et de mieux contrôler vos dépenses alimentaires.

La préparation des repas à la maison est non seulement plus économique que de manger au restaurant ou d'acheter des plats préparés, mais elle vous permet également de contrôler les ingrédients et les portions de vos repas. Investissez dans des recettes simples et rapides à réaliser, et impliquez toute la famille dans la préparation des repas pour en faire un moment convivial et éducatif.

La taille des portions joue un rôle important dans la gestion du poids. Apprenez à écouter les signaux de votre corps pour reconnaître quand vous êtes rassasié, et évitez de vous resservir systématiquement. Utilisez des assiettes plus petites pour limiter les portions et privilégiez les aliments riches en fibres et en protéines pour favoriser la satiété.

L'eau est essentielle pour maintenir une bonne hydratation et favoriser la perte de poids. En remplaçant les boissons sucrées et caloriques par de l'eau tout au long de la journée, vous réduirez votre apport calorique et contribuerez à l'élimination des toxines de votre organisme.

Les grandes tendances du moment : entre jeûnes intermittents, IG bas et Air Fryer

Petits Déjeuners IG Bas : Plus de 50 Recettes faciles et rapides (72 pages, 2022, 10.90 €)

Quand on évoque le petit-déjeuner, certains nutritionnistes sont particulièrement assassins à son sujet : il s’agirait tout simplement de couper court à ce moment plaisir incontournable après le lever. Mais, sans doute existe-t-il des solutions moins extrémistes, et donc moins difficiles à mettre en œuvre. A ce propos, on peut évoquer ce petit ouvrage qui se propose de jouer sur l’indice ou index glycémique bas, ce qui est une des tendances fortes du moment en termes de régimes. Il s’agit, derrière cette formule, de chercher à faire baisser sa consommation quotidienne de sucre. Et l’on sait combien le petit déjeuner est associé à la consommation de sucre…

Vous découvrirez donc dans cet ouvrage plus de cinquante recettes avec un IG bas, de façon à vous faire plaisir tout en sauvegardant votre ligne en prévision de l’été… On vous explique tout pour savoir comment réussir des compotes, des coulis et bien sûr des confitures. Mais ce n’est pas tout, vous aurez aussi des propositions en matière de frittatas, bondies, muesli, muffins, crêpes et gaufres. Voilà des mots qui donnent déjà l’eau à la bouche. Un autre moment culinaire incournable de la journée est celui de l'apéritif, et au regard du nombre de livres vendus sur le sujet en 2023, on peut voir à quel point ce temps et sa préparation sont sacrés pour les Français.

Jeûne intermittent : 4 Semaines Pour Dire Adieu Aux Kilos Superflus Sans Avoir Faim (108 pages, 2022, 9.99 €)

Signé par une spécialiste en la matière, Margherita Perri, cet ouvrage fait la part belle à une autre grande tendance du moment, à savoir le jeune intermittent. Cette pratique de plus en plus préconisée est une approche alimentaire qui alterne entre des périodes de jeûne et des périodes de repas. Contrairement à un régime traditionnel qui se concentre sur ce que vous mangez, le jeûne intermittent se concentre sur le moment où vous mangez. Il existe plusieurs méthodes de jeûne intermittent, mais elles ont toutes en commun le fait de limiter la fenêtre de temps pendant laquelle vous consommez des aliments. Par exemple, certaines personnes pratiquent le jeûne intermittent en ne mangeant que pendant une fenêtre de 8 heures par jour, tandis que d'autres peuvent jeûner pendant 24 heures une ou deux fois par semaine.

Le jeûne intermittent est populaire pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il peut aider à perdre du poids, à améliorer la santé métabolique et à favoriser la santé du cerveau. Il est également flexible et adaptable à différents modes de vie. Cependant, il est important de noter que le jeûne intermittent n'est pas recommandé pour tout le monde, en particulier pour les personnes souffrant de troubles alimentaires, les femmes enceintes ou allaitantes, et les personnes ayant des besoins nutritionnels spécifiques. Il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de commencer toute nouvelle méthode alimentaire.

Friteuse à air (106 pages, 15.97 €, 2023)

Voici la troisième grande tendance du moment : l’utilisation d’un nouveau mode de cuisson, le air fryer, ou cuisson à base de circulation d’air chaud. C’est ce que l’on retrouve derrière les fameuses frittes sans huile. Venu des États-Unis, avec des marques incontournables, comme Ninja, mais les constructeurs français tirent aussi leur épingle du jeu, ce concept culinaire promet de se faire plaisir tout en usant d’un mode de cuisson à la fois rapide, économique et moins gourmand en huile.

Les ventes de ces petits fours à compartiment sont en très forte hausse, avec un véritable boom de l’équipement des ménages. Il en résulte un grand appétit pour de nouvelles recettes à mettre en œuvre grâce à cet outil de cuisson. L’ouvrage de Sophie Girard, une artiste culinaire incontournable dans l’univers de la cuisine saine et astucieuse, rassemble un très grand nombre de recettes pour se faire plaisir sans prendre du poids. Un miracle en somme.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com