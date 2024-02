Gaza : une nouvelle librairie part en fumée

L'Euro-Med Human Rights Monitor est une des 68 organisations d'EuroMed Droits, réseau dédié à la défense des droits de l'hommeréparties dans 30 pays.

Al-Kalima avait été fondée par Atef al Durra, un réfugié originaire du camp de Bureij au centre de Gaza, en 2006.

Parmi les réactions, l'une d'entre elles constate : « Simultanément, l’armée israélienne réduit en cendres des bibliothèques entières tandis que les Palestiniens de Gaza sont obligés de brûler leurs propres livres pour se réchauffer ou cuire leur nourriture. Comme le dit l'enseignante Asma Mustafa : « Autrefois, les livres enflammaient nos pensées, maintenant ils nourrissent nos enfants" ».

Depuis le 7 octobre, on compte au moins 14 bibliothèques sévèrement endommagées ou totalement anéanties par les interventions des forces israéliennes.

Parmi elles, la Bibliothèque de l'Université de Gaza et de l'Université Al-Israa, la Bibliothèque IBBY pour les Enfants en Crise, la Bibliothèque Diana Tamari Sabbagh, riche de dizaines de milliers d'ouvrages et refuge pour des centaines de Palestiniens déplacés avant son bombardement le 25 novembre par l'armée israélienne.

Les Archives Centrales de Gaza, dépositaires de 150 ans d'archives de l'histoire de Gaza, et la Grande Mosquée Omari, abritant une précieuse collection de livres rares palestiniens, ont également été réduites en cendres.

Les attaques ont également visé le patrimoine culturel, comme le Musée National, et ont engendré des pertes humaines parmi les intellectuels et les conservateurs du patrimoine : Abdul Karim Hashash, écrivain et défenseur du patrimoine, décédé le 23 octobre 2023, Bilal Jadallah, directeur de la Maison de la Presse, décédé le 19 novembre 2023, Doaa Al-Masri, bibliothécaire à la Bibliothèque Edward Said, décédée le 7 décembre 2023, Dr. Jihad Suleiman Al-Masri, historien et directeur à l'Université Ouverte Al-Quds, décédé le 17 octobre 2023, Iman Abu Saeed, historienne, et Marwan Tarazi, archiviste, tué le 19 octobre 2023.

Contre la culture ?

En 2023, la municipalité de Gaza avait fait appel à l'UNESCO, sollicitant son aide pour sauvegarder les établissements culturels et condamner les assauts perpétrés par les forces d'occupation visant des infrastructures protégées par le droit international humanitaire.

Hosni Muhanna, chargé du bureau des médias à Gaza, avait exprimé sa consternation lors d'une déclaration à l'agence de presse turque Anadolu, critiquant les frappes intentionnellement dirigées contre les bibliothèques majeures de la ville dans le but de « propager l'ignorance dans la société ».

Le 27 octobre, l'UNESCO a mis l'accent sur l'importance de la protection des institutions éducatives, soulignant qu'elles servent souvent de refuges aux civils et que les attaquer ou les utiliser à des fins militaires constitue une violation du droit international.

Une situation désastreuse

Après plus de quatre mois de siège israélien, la situation humanitaire dans la bande de Gaza est désastreuse, avec un accès limité à l'aide dans le nord isolé et des conditions de vie précaires dans le sud, où s'entassent des déplacés, raconte un reportage du Monde. La population, confrontée à une pénurie alimentaire sévère, serait réduite à consommer des galettes faites de graines ou de nourriture pour animaux.

La malnutrition aiguë toucherait un enfant de moins de 2 ans sur six dans le nord, et les habitants survivent sans protéines, fruits, ou légumes. Les récoltes et les ressources animales ont été dévastées, et les infrastructures essentielles, comme les réseaux d'assainissement et les usines de traitement des eaux, sont hors service, augmentant le risque de maladies.

Les tentatives d'acheminement de l'aide sont entravées par des restrictions sévères et des pillages. Human Rights Watch et Oxfam ont dénoncé l'utilisation de la famine comme arme de guerre par Israël, et l'ONU met en garde contre une « combinaison mortelle » de faim et de maladie, exacerbant la tragédie humanitaire sous nos yeux.

Les États-Unis ont par ailleurs bloqué, pour la troisième fois, une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU demandant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, ce 20 février. Avec 13 votes favorables, une abstention du Royaume-Uni et un vote contre des États-Unis, ce choix a été critiqué par des représentants internationaux, y compris l'ambassadeur palestinien qui a condamné l'action, parlant de « bouclier » pour Israël, rapporte l'AFP.

La résolution rejetée appelait également à arrêter le « déplacement forcé de la population civile palestinienne ». La Russie, la Chine et la France ont exprimé leur opposition au veto américain, soulignant l'urgence d'arrêter les opérations israéliennes face à la grave situation humanitaire à Gaza.

Le conflit, déclenché par une attaque du Hamas, a causé la mort de plus de 29.313 morts et 69.333 blessés à Gaza, selon le ministère de la santé local, et le déplacement de 1,7 million d'individus. D'après un bilan de l'AFP au 7 octobre, 1160 Israéliens ont été tués, la majorité étant des civils, touchés par balles, brûlés vifs ou mutilés, ce qui a provoqué la riposte israélienne.

À LIRE - Gaza : un ministre de la Culture publie son journal du conflit

Une cérémonie en hommage aux 42 victimes françaises et franco-israéliennes de l'attaque du Hamas en Israël s'est tenue le 7 février dernier aux Invalides.

Crédits photo : Destruction d'une tour résidentielle à Gaza suite à un bombardement israélien le 7 octobre (Palestinian News & Information Agency (Wafa), CC BY SA 3.0)