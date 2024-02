Les Victoria peuvent courir

BONNES FEUILLES - Lorsqu'elle rencontre Wilson Moon, ses yeux dans les leurs révèlent une vie nouvelle, un mystère passé et une paix sombre. Wil est un jeune vagabond mystérieux et passionné par le surnaturel, qui s'allume entre eux une étincelle déclenchant autant une passion dévorante que des malheurs. La famille de Victoria refuse catégoriquement de côtoyer un « indien », devenant de plus en plus aventureux et prenant des risques plus grands jusqu'à frapper de plein fouet une tragédie.

Victoria doit alors se battre pour protéger et protéger le fruit de son amour interdit, luttant pour sa vie contre les éléments, courant dans les montagnes à la recherche de réponses dans lesquelles elle trouve refuge. Elle apprend à continuer à vivre malgré tout ce qu'elle a chéri disparu, sa ville engloutie par les eaux, ses aimés perdus, et le souvenir d'une vie encore possible où tout était encore accessible.

Cette saga est une force de la nature : plus profondément ancrée dans les falaises, les montagnes, les rivières, persévérant dans tout, sa vie et celle de son peuple, face aux changements de ses temps (construction du barrage, guerre du Vietnam, ...) et réservant sa vie, sa cellule, et son verger, au risque d'abandonner une part de soi pour voir le mieux.

Les éditions Robert Laffont nous en proposent les premières pages :

Shelley Read a vécu avec sa famille dans les monts Elk du Colorado. Elle a été maitresse de conférences à l'Université Western Colorado pendant près de trente ans, où elle a enseigné l'écriture, la littérature, et les études environnementales. Va où la rivière et le port se rencontrent, son premier roman, s'inspire de sa terre natale.