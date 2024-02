L'Académie française reporte l'élection au fauteuil de VGE

Le 8 février dernier, l'Académie française élisait au troisième tour, avec 13 voix en sa faveur, Christian Jambet, né le 23 avril 1949 à Alger, professeur agrégé de philosophie en classe préparatoire à Paris, et spécialiste de la philosophie islamique.

Il devenait ainsi le 30e homme au sein de l'Académie, qui ne compte par ailleurs que 6 femmes, dont la dernière élue en date, Sylviane Agacinski, désignée en juin 2023. Au total, l'institution dispose de 40 places.

Le fauteuil de Valéry Giscard d'Estaing — décédé le 2 décembre 2020 — devait aussi être attribué en février, le 29 de ce mois. Les élections pour la place 16 se dérouleront finalement plus tard, indique l'Académie française dans un communiqué.

Aucune date n'est encore fixée, à ce jour.

Parmi les candidatures déposées pour ce fauteuil 16, celle de la navigatrice et autrice Isabelle Autissier, qui a notamment signé les récits Seule la mer s'en souviendra (Grasset) et Le Naufrage de Venise (Stock) et obtenu le Prix Gens de mer et le Prix Version Femina.

Signalons aussi les candidatures de Jean-Yves Gerlat, Yves-Denis Delaporte, Éric Dubois, Eduardo Pisani, Robin Allain, Olivier Mathieu et Nicolas Grenier. L'enregistrement des nouvelles candidatures reste ouvert, dans l'attente d'une autre date d'élection.

