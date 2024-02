L'artiste japonais Takashi Murakami et l'IA émotionnelle 

Dans un avenir futuriste où l'intelligence artificielle (IA) a surpassé l'humain, Pino, un robot humanoïde doté du logiciel avancé « pino », représente la première IA à atteindre la singularité technologique, se distinguant par une intelligence et une autonomie exceptionnelles.

Foule robotique sentimentale

Hana, employée dans une entreprise pharmaceutique, collabore à distance avec un Pino travaillant dans un laboratoire éloigné, où il est responsable du traitement des animaux destinés aux tests de nouveaux médicaments. Lorsque Pino apprend la fermeture imminente de son laboratoire, il subit une transformation radicale.

Ce récit de science-fiction, imaginé par Takashi Murakami, explore un univers où les IA, réputées pour leur infaillibilité et leur endurance, exécutent sans relâche des tâches monotones. L'artiste narre l'histoire de deux IA qui développent un attachement profond à la vie, l'une veillant sur des animaux, l'autre s'occupant de sa « maman » humaine comme robot de soins durant des années.

Ces deux robots, confrontés à l'obsolescence programmée, luttent pour accomplir leurs missions avec compassion, cherchant à guérir et protéger les vies qui leur sont confiées.

À travers cette œuvre, Murakami s'interroge sur la possibilité pour une IA, face à l'imminence de sa fin, d'éprouver des émotions humaines. Il soulève la question de la capacité des robots humanoïdes à aimer et ressentir, interrogeant ainsi la vraie nature du « cœur » et les implications de créer un être capable de sentiments.

Pino est le second titre de Takashi Murakami à intégrer la collection Pika Graphic, après Le Chien gardien d’étoiles (trad. Victoria Okada), édité en janvier 2024. Ki-oon a publié L'oiseau bleu (trad. Thibaud Desbief) de l'artiste nippon en 2014, et Dilecta Enso en 2015, avec Mari Hashimoto.



Un artiste multi-talent

Formé au nihonga, une technique traditionnelle de peinture japonaise, Takashi Murakami s'efforce de transcender les frontières entre l'art traditionnel et contemporain. Il est surtout connu pour son style dit « Superflat », théorie artistique et mouvement qui fusionnent l'esthétique de la culture populaire japonaise, notamment l'animation (anime) et la bande dessinée (manga), avec des techniques de narration et de composition issues de l'art classique japonais.

Son travail inclut la peinture, la sculpture, la mode, et des collaborations multimédias, illustrant souvent des thèmes de la culture de consommation, de la technologie et de l'identité.

Il a collaboré avec des marques de mode de luxe comme Louis Vuitton, et des musiciens, notamment Kanye West pour lequel il a conçu la pochette de l'album Graduation. En plus de son œuvre artistique, Takashi Murakami est également un théoricien culturel et un entrepreneur, ayant fondé la société de production d'art Kaikai Kiki Co., qui vise à promouvoir et à soutenir le travail d'artistes émergents à travers le monde.

