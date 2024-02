La sagesse de l'expérience, le charme de la jeunesse

C'est un premier roman. Donc une oeuvre d'où ressort une énergie brute, intense, et presque naïve, une lumière et un charme particulier. L'écriture est précise. Le foyer où vivent les Senter, la famille que suit le récit est d'abord décrit avec tendresse et chaleur, dans une unité réconfortante.

Le roman commence de manière angélique et légère, dans un cadre bucolique paradisiaque, une petite maison dans la prairie en plus moderne. On pourrait y entendre les oiseaux chanter pendant que les enfants rient en jouant, sentir l'odeur des draps blancs de la maison, et les rayons du soleil frapper gentiment notre épiderme pour nous faire sourire de contentement.

On a envie de suivre cette famille dans le quotidien enchanté qu'elle nous propose, on veut y croire. Mais, sans prévenir, arrive le drame : la mort brutale de l'aîné, Sonny. Cet horrible accident va déchirer les personnages, les retirer de l'osmose dans laquelle ils vivaient. Fini le jardin d'Eden à l'américaine. À compter de ce moment, la ferme n'est plus un monde clos de douceur et de vie, les personnages entrent dans l'univers infini de souffrance et de défis.

La sagesse du premier roman

C'est un premier roman... écrit par une femme qui a pour elle l'expérience que confère l'addition des années. Meredith Hall, 70 ans passés, raconte avec sagesse le bonheur aussi bien que le malheur.

Elle raconte une mère qui disparaît et pèse sur la famille par son absence, et un père de famille idéal, qui tombe sous le poids de la souffrance et commet des erreurs qu'il aura du mal à se pardonner. Elle raconte Dodie et Beston, les deux enfants qui vivent encore et tentent comme ils le peuvent, chacun avec leur tempérament, de construire leur jeunes existences, dans cette famille qui a perdu toute l'unité et l'énergie nécessaire à une éducation stable.

La narration est construite de manière à donner la parole alternativement à la mère, Doris, au père, Tup, et à la fille, Dodie, sur une durée de 15 ans. Un rythme lent, qui suit le mouvement des saisons sur la ferme, signe que le temps continue d'avancer. Les voix des protagonistes sont entaillées par les failles que chaque bonheur comporte, mais jamais elles ne se taisent complètement. Seul Beston se tait ; c'est l'enfant discret de la famille, le solitaire qui partira explorer le monde, un de ces personnages de fiction qui, sans dire un mot, s'expriment dans toute leur puissance.

Meredith Hall laisse le temps agir et les membres de cette famille évoluer tranquillement, oscillant dans ce qu'ils ont de plus lumineux et de plus sombre. C'est par cette sagesse-là qu'elle construit un récit émouvant et intense, qui se déploie en douceur et sans jamais forcer.