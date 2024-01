Lost in translations : le regard scrutateur et troublant de la traduction

Depuis le mois d'octobre, la Cité internationale universitaire et la Société des gens de lettres (SGDL) s'unissent pour des rencontres-conférences. Le concept : lier directement un.e auteur.ice et son.sa traducteur.ice. Les soirées précédentes ont été rythmées par la présence d'Aline Schulman, traductrice de Cervantès, puis de Michel Orcel, traducteur de l'italien au français des ouvrages de Dante, d'Aristote, de Leopardi et de Michel-Ange.

Pour ce 6 février, ce sera au tour de Marie NDiaye et de Claudia Kalscheuer, sa traductrice vers l'allemand, de présenter leur travail à quatre mains.

Marie NDiaye - autrice de Rosie Carpe (Minuit, 2001), Trois femmes puissantes (paru chez Gallimard, récompensé par le Prix Goncourt de 2009) et de La vengeance m’appartient (Gallimard, 2021) - a vu ses trois romans traduits par Claudia Kalscheuer, quant à elle traductrice depuis plus de 25 ans. Parallèlement à ce métier, elle anime des ateliers de traduction.

Moments privilégiés pour mettre en lumière le travail de la traduction littéraire, ces rencontres soulèvent aussi des questions sur l'écriture elle-même.

La traduction, une « relation de grande amitié »

Marie NDiaye n'y est pas insensible, et s'est questionnée sur ses propres créations, au moment où ses ouvrages se sont retrouvés dans les mains de sa traductrice : « [Claudia Kalscheuer] a été la première de mes traductrices à me poser des questions aussi fines et avisées que, parfois, troublantes pour moi (je ne savais pas toujours pourquoi j'avais utilisé tel mot, et puis on fait souvent dans un roman des erreurs passées inaperçues des précédents lecteurs mais que la traductrice, elle, repère tant son regard est scrutateur). »

Le cycle a lieu dans le 14e arrondissement, au sein de la Cité internationale universitaire, dans la Maison Heinrich Heine. À ce titre, choisir la Cité Internationale universitaire pour accueillir Lost in Translations n'est pas anodin : sorte de « Babel étudiant », le site rassemble 12.000 étudiant.es, de chercheur.euses et d'artistes, de près de 150 nationalités.

D'autres rencontres sont à venir dans l'année, notamment le 25 avril, avec Marie Darrieussecq et Mette Olesen, son traducteur du français vers le danois. La rencontre du 5 juin se déroulera aux côtés de Delphine de Vigan et Pablo Martin Sanchez, son traducteur du français à l'espagnol.

crédits photo : Fondation Deutsch de la Meurthe, Cité internationale universitaire de Paris