Brigantus : un grand final pour le légionnaire d’Hermann et Yves H

Brigantus est un personnage qui ne trouve sa place nulle part. Fils bâtard d’un soldat romain et d’une prostituée picte, il a été élevé au sein de l’armée romaine sans jamais y être totalement accepté. Colosse aux allures de monstre, il suscite crainte et rejet, y compris parmi ses propres compagnons d’armes.

Le premier tome, Bannis, le laissait en bien mauvaise posture après avoir été accusé de trahison et contraint à l’exil. Dans cette suite, on le retrouve prisonnier d’un camp picte, enchaîné et livré à un peuple qui n’a jamais cédé face à Rome. À travers ce second volume, Hermann et Yves H explorent l’autre face du rejet : celle de Brigantus au sein des tribus pictes, où il est perçu comme un envahisseur malgré ses origines.

Une atmosphère oppressante

L’univers graphique d’Hermann se déploie avec force dans cet album. Le dessinateur met en scène un territoire sauvage, enveloppé d’une brume persistante et d’une pluie battante, conférant à l’ensemble une atmosphère quasi apocalyptique. Brigantus s’inscrit pleinement dans cette tradition du western historique brutal, où la nature hostile et les combats sanglants sont omniprésents.

À LIRE - Quand les légionnaires romains marchaient sur l'Écosse

Les scènes de bataille, d’une intensité remarquable, témoignent une fois encore du savoir-faire d’Hermann en matière de découpage et de dynamisme. La mise en page sert avec précision la tension narrative, accentuant la brutalité des affrontements et la sensation d’urgence qui habite chaque planche.

Une narration en tension

Si le premier tome présentait une errance, celle de Brigantus tentant de survivre en territoire hostile, Trahison adopte une structure plus resserrée. L’action se recentre sur les enjeux stratégiques et le destin de ce héros rejeté de tous. Yves H construit un récit où la solitude du personnage principal est exacerbée par son impossibilité à se faire accepter, ni par les Romains ni par les Pictes.

« On est face à un homme qui ne trouvera jamais sa place, un être à part, perçu comme un monstre par tous », résume Thomas Jacquart, directeur de BDfugue. Cette double mise à l’écart renforce la portée tragique du récit, tout en interrogeant sur la notion même d’appartenance et d’identité.

Un diptyque maîtrisé

Avec Brigantus, Hermann et Yves H livrent une œuvre sans concession, où la survie et la guerre prennent le pas sur toute autre forme d’espoir. Loin de s’attarder sur une reconstitution historique rigoureuse, les auteurs privilégient une approche immersive et sensorielle, où le décor sert avant tout de cadre à un récit puissant.

À LIRE - Fureur, sauvagerie : l'homme face à la nature, immense

« Les lecteurs qui découvrent Hermann avec cette aventure y trouveront une porte d’entrée idéale », affirme Thomas Jacquart. En effet, la concision du format et l’efficacité du récit permettent une immersion immédiate dans l’univers si particulier du dessinateur, sans nécessiter de connaissance préalable de son œuvre.

Pour les libraires, Brigantus est un album qui trouve naturellement sa place sur les étagères. « Ce genre de bande dessinée ne se classe pas toujours facilement entre historique et aventure, mais elle bénéficie de la notoriété d’Hermann. Les lecteurs fidèles sont au rendez-vous, et pour les autres, le diptyque est un format rassurant », souligne Thomas Jacquart. D'ailleurs, la librairie BDfugue d'Annecy a particulièrement apprécié le dyptique, au point de lui accorder une jolie place.

Retrouver notre podcast ci-dessous :

Avec Trahison, Brigantus s’achève sur une note implacable, fidèle à la vision d’Hermann et Yves H. Une lecture marquante, qui s’adresse aux amateurs d’histoires sombres et de récits visuellement époustouflants.

Crédits photo : Librairie BDfugue Annecy

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com