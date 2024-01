Wattpad Webtoon étend son influence, grâce à Penguin Random House

À partir du 1er septembre 2024, PRH prendra en charge la commercialisation et la distribution de ces œuvres sur les marchés mondiaux.

Depuis sa création en 2019 sous le nom de Wattpad Books et son évolution en Wattpad Webtoon à la suite de son acquisition en 2021 par Naver, leader mondial du webtoon, la structure a su se distinguer en publiant plus de 40 nouveaux titres chaque année, et gagner en notoriété grâce à des œuvres telles que True Beauty de Yaongyi, The Falling d'Anna Todd, Night Shift d'Annie Crown, Float de Kate Marchant et Everything Is Fine de Mike Birchall.

En juin 2023, Webtoon, la plateforme du studio Naver, s'unissait déjà à Michel Lafon pour la publication au format papier de ses récits dans l'hexagone.

« Les fans du monde entier ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils suivront leurs webcomics et webnovels préférés également en format imprimé, nous sommes donc ravis d'entamer le prochain chapitre de notre aventure éditoriale avec les services de publication de Penguin Random House » a annoncé Tina McIntyre, directrice de publication de Wattpad.

Wattpad Webtoon compte une audience combinée de 175 millions de lecteurs sur Webtoon et Wattpad. Le groupe comprend les marques Wattpad Books, W by Wattpad Books, Webtoon Unscrolled, et Frayed Pages x Wattpad Books, co-gérée par l'écrivaine à succès Anna Todd. Ce partenariat lui permet d'étendre un peu plus son influence sur le lectorat mondial...

crédits image : Paul Carroll / unsplash