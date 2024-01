JO2024 : “Rien à perdre”, les Bouquinistes attaquent Paris en justice 

À la perspective de la cérémonie d’ouverture des JO, prévue le 26 juillet, Anne Hidalgo a décidé du démontage de centaines d’emplacements de bouquinistes. « Ça va être un massacre : 200, 300, 400 boîtes vont être détruites et devoir être refaites à neuf », déplorait alors Jérôme Callais, président de l’Association culturelle des Bouquinistes de Paris, en juillet 2023.

Une pétition déclenchée a reçu plus de 182.000 signatures, pour s’opposer à ce démantèlement : « Il est difficile d’imaginer les quais de la Seine sans bouquinistes, ça revient à détruire l’âme de Paris », affirmait le propriétaire de La Rose de Java, Hubert Bouccara, quelques semaines plus tard. Le droit à l’ancienneté ne prime pas : les commerçants céderont devant la grande messe sportive.

« De l’employé fauché à l’Académicien, tout le monde vient nous voir. Qu’il neige ou qu’il vente, nous sommes ouverts 365 jours par an. C’est l’endroit le plus démocratique de France. » – Jérôme Callais

« On nous explique que les JO vont représenter une manne financière exceptionnelle pour tout le monde. Sauf pour nous. Et tout cela, pour quatre heures de spectacle », renchérissait Michel Bouetard, l’un des bouquinistes concernés.

Mais voilà : au terme de son assemblée générale du 19 janvier, l’Association a décidé que l’affaire irait en justice, convoquant la Mairie devant le tribunal administratif. « Le fait que cette action ait été votée à l’unanimité par les adhérents (...) est à la hauteur des enjeux et conséquences dramatiques qu’aurait un tel retrait », affirme auprès de l’AFP Me Matthieu Chirez, qui défendra l’organisme.

Fin novembre 2023, quatre boîtes avaient été retirées, comme pour tester la capacité à éliminer ces empêcheurs de jouer olympiquement tranquillement. Car ce sont bien 604 emplacements qui seraient évacués, selon les chiffres avancés par la préfecture de Paris. Au risque d’en endommager une partie — la Mairie avait alors assuré qu’elle remettrait en état les boîtes dégradées.

Cette même préfecture affirmait que la disparition serait temporaire, motivée par des impératifs de sécurité : seulement pour quelques jours, promis. Puis, les autorités acceptaient un compromis en sacrifiant « certaines zones qui ne seront donc pas ouvertes au public (...), ce qui permet de sauvegarder plus de 170 boîtes ». Les espaces menacés ne seraient plus que 428 — autrement dit, moins de la moitié des 932 bouquinistes officiant au fil du fleuve.

Pour Jérôme Callais, cette main tendue n’empêche nullement de saisir la justice : ils plaideront pour le « non-enlèvement » des boîtes et en cas de refus, qu’une indemnisation significative leur soit versée. Autrement dit, un « traitement digne et respectueux », pour des commerces inscrits au patrimoine culturel immatériel français. Une reconnaissance par laquelle ils accéderaient ensuite au statut de Patrimoine mondial de l’UNESCO — procédure qu’en son temps, la Ville de Paris avait pleinement soutenue et encouragée.

Sauf qu’en démontant les boîtes, on redoute des « dégâts considérables ». Et à ce jour, les assurances des services d’Anne Hidalgo sur la remise en état n’ont pas été chiffrées : l’engagement manque de tenue. Pour Jérôme Callais, c’est sans appel : « Le bouquiniste qui aura perdu ses boîtes explosées se retrouvera sans revenu et sans indemnisation. »

D'autant que la rencontre du lundi 15 janvier, orchestrée par la Préfecture de police de Paris et impliquant les représentants de la Mairie ainsi que des bouquinistes, s'est déroulée dans une atmosphère de tension palpable. Un fossé de mécontentement et d'incompréhension se creuse entre le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, et les bouquinistes. Ce dernier projette de les déplacer des berges de la Seine durant les Jeux Olympiques de Paris, sans proposer de dédommagement financier.

Après tout, les bouquinistes estiment n’avoir rien à perde en défendant jusqu’au bout leur présence. Jean-Marc Millière, l’un d’entre eux, le garantit : « Les bouquinistes des quais de Paris inscrits au patrimoine culturel immatériel en France continuent le combat pour leur sauvegarde en vue des JO 2024, la mairie et la préfecture de police de Paris n’auront pas raison de nos 450 ans d’existence sur les bords de Seine ! »

Crédits photo : Marie & Philippe