Quand ChatGPT permet de remporter un grand prix littéraire

En effet, elle a avoué qu'en dehors de son travail d'écriture, elle utilise également l'outil développé par OpenAI pour des réflexions personnelles. Le roman choisi par le jury du Prix Akutagawa, Tokyo-to Dojo-to (Tour de sympathie Tokyo), se déroule dans un Tokyo futuriste, et aborde des thématiques liées à l'intelligence artificielle, nous apprend l'AFP.

Littéraire, pas littéraire

Face à ces révélations, les réactions sur les réseaux sociaux sont contrastées. Le docteur Laurent Alexandre a lancé un sondage sur X, demandant : « Selon vous l’arrivée de ChatGPT va : Détruire la littérature / Enrichir la littérature / Créer deux littératures distinctes. » Sur les 4 031 participants, 41,6 % ont choisi la troisième proposition, 36,7 % « Enrichir la littérature » et 21,7 % « Détruire la littérature ».

Un internaute, dans les commentaires du post, soulève : « Daft Punk a fait son succès sur des samples… Des essayistes à succès utilisent les thèses des étudiants de Science Po… L'Humanité est une immense machine à mèmes, on est dans le remix permanent. L'IA amplifie un phénomène existant. » Quand une autre est formelle : « J'attends de voir GPT écrire une œuvre aussi magistrale qu'Ainsi parlait Zarathoustra (Nietzsche), c'est pas demain la veille !... » Une troisième, philosophe, clôt le débat : « Remettre la littérature à sa juste place : du blablas écrit. »

La Japonaise entend de son côté maintenir une « bonne relation » avec l'IA, en utilisant cette technologie pour stimuler sa créativité. La Société pour la Promotion de la Littérature Japonaise, organisatrice du prix Akutagawa, n'a pas commenté.

Fin 2023, c'était un professeur de journalisme chinois à l'Université Tsinghua qui recevait le deuxième prix dans un concours d'écriture de science-fiction. Problème : ce qu'il avait présenté n'était pas entièrement de sa propre création, mais plutôt le travail d'une IA à laquelle il n'avait fourni que des directives.

Shen Yang a utilisé l'intelligence artificielle pour écrire une nouvelle de science-fiction, Le pays des souvenirs. À partir de 66 prompts créés en 3 heures, soigneusement sélectionnés, la technologie a créé un récit de 6000 caractères dans un monde où les souvenirs s'évanouissent. Bien que le texte ait été reconnu par un membre du jury comme étant l'œuvre d'une IA, jugé dépourvu d'émotion, l'universitaire a vu ce succès comme un jalon historique pour l'intelligence artificielle dans la littérature.

En 2023, ActuaLitté a couvert les nombreux débats et litiges judiciaires liés aux technologies d'intelligence artificielle (IA). L'une des questions soulevées par une fraction de la communauté littéraire porte sur les œuvres générées par ces systèmes, en particulier le très populaire ChatGPT, ainsi que Bard et Llama. En cause notamment, la multiplication, exponentielle, de textes rédigés par ou avec des outils d'intelligence artificielle générative sur la plateforme d'autopublication d'Amazon, Kindle Direct Publishing.

Du droit d'auteur et de l'IA au Japon

La loi japonaise sur le droit d'auteur est régie par Le Chosakukenhō (Loi sur le droit d'auteur du Japon). En ce qui concerne le développement des intelligences artificielles (IA), la législation japonaise n'a pas de dispositions spécifiques concernant les œuvres créées par des IA.

Le mangaka et sénateur, Ken Akamatsu, milite pour une réglementation qui permettrait aux artistes de choisir si leurs œuvres peuvent être utilisées pour former des intelligences artificielles ou, le cas échéant, de recevoir une compensation financière pour l’utilisation de leur travail.

L'Association des éditeurs de livres du Japon et d'autres organisations ont par ailleurs appelé, en août dernier, à une mise à jour de la législation sur le droit d'auteur face à l'émergence de l'IA générative. Ils soulignent que l'intelligence artificielle crée du contenu en utilisant d'énormes quantités de données sans autorisation, ce qui menace les droits des créateurs. Ils suggèrent de revoir la loi pour protéger la culture et aborder les problèmes tels que les contenus contrefaits et les violations des droits d'auteur.

Début 2023, le mangaka Rootport a publié un manga entièrement créé par une IA, intitulé Cyberpunk : Peach Johnet. Ce dernier considère l'IA comme un outil technologique similaire à un instrument de musique, transformant ses idées en art concret. Ce processus a permis d'achever l'œuvre en six semaines, une tâche qui aurait normalement pris un an. Rootport a élaboré l'intrigue et les dialogues, tandis que l'aspect visuel a été entièrement généré par l'IA Midjourney.

En 2023 toujours, pour marquer le 50e anniversaire de Black Jack d'Osamu Tezuka, le projet TEZUKA2023 a été lancé, utilisant GPT-4 d'OpenAI pour le scénario et l'IA de Stability AI pour la partie visuelle, recréant le style de Tezuka pour réaliser un volume inédit du manga. Dirigé par Macoto Tezka, le fils d'Osamu, et en collaboration avec Satoshi Kurihara, spécialiste de l'IA, ce projet innovant mélange technologie et héritage artistique. L'initiative s'est appuyée sur des œuvres originales de Tezuka uniquement, adaptées par les IA, afin d'éviter tout problème avec la question du droit d'auteur.

Une décision forte en Chine

Aux États-Unis existe toujours la doctrine américaine de « l'usage équitable » de matériel protégé par le droit d'auteur. Elle permet l'utilisation de contenu dans certaines circonstances sans demander la permission du propriétaire. Ce principe sera au cœur des procès intentés contre Meta et OpenAI pour atteintes au droit d'auteur.

En janvier 2024, la Cour de Beijing a rendu une décision forte en matière de droit d'auteur sur les œuvres générées par IA, affirmant que ces œuvres peuvent être protégées par le droit d'auteur. Elle fait suite au cas d'un certain M. Li, qui a utilisé Stable Diffusion pour créer des images ensuite copiées par un tiers.

La Cour a reconnu que l'image générée par l'IA avait de l'originalité et reflétait un investissement intellectuel humain, méritant ainsi la protection du droit d'auteur. Une décision qui contraste avec la législation américaine, qui exige une création humaine pour être protégée par le droit d'auteur.

Crédits photo : Duncan Rawlinson (CC BY-NC 2.0)