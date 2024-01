L’arbre qui marche, la nouvelle maison qui prend les racines pour des pieds

Le catalogue de L'arbre qui marche proposera environ quinze ouvrages annuellement, axés sur le voyage et la non-fiction. Des récits engagés qui entendent introduire de la nuance, des témoignages qui espèrent connecter, et des ouvrages pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.

Le nom de la maison s'inspire du Socratea exorrhiza, un arbre nomade d'Amazonie qui existe bel et bien et migre en quête de lumière. Un arbre unique qui se fraye un chemin dans les interstices, connecte ses racines à d'autres espèces, et échange avec elles, favorisant ainsi la croissance de la forêt. La maison d'édition espère émuler cet arbre, enrichissant le monde avec ses propositions littéraires.

« Notre projet est d’améliorer le monde en le racontant », déclare François Saugier, co-fondateur, qui ajoute : « En reliant l’apparemment lointain, nous souhaitons que nos livres changent leurs lecteurs, qui sont les vrais héros de l’aventure. »

Imaginez un lieu où les gens se parlent tranquillement même quand ils pensent différemment, un monde décarboné où l’on peut voyager librement, et où les arbres se déplacent pour trouver la lumière. Ce lieu n’existe pas, et nous allons convoquer le pouvoir transformateur des livres pour l’aider à émerger. L’arbre qui marche offre à tous ceux qui se sentent un peu confus un pont entre l’imaginaire et le concret, et un lieu où trouver leur place sans se prendre les pieds dans leurs racines. - L'équipe de L'arbre qui marche

Les créateurs de L'arbre qui marche sont au nombre de trois : Nadia Krovnikoff, avec des débuts en tant que journaliste, a ensuite intégré la Fnac en tant que chef de produit. Là, elle a géré une gamme variée de produits incluant des livres, des bandes dessinées et des jouets, avant de s'immerger dans le monde numérique via fnac.com.

Eric Karnbauer rend compte d'une expérience riche dans les médias, ayant travaillé à la télévision chez France TV et M6, ainsi qu'à la radio sur Nova. Il a également joué un rôle dans la fondation de Nova Editions et de So Lonely, et occupe actuellement le poste de Directeur Général du groupe So Press.

À LIRE - Brûle-Frontières, la nouvelle collection de Chandeigne, maison de la lusophonie

François Saugier, quant à lui, a d'abord été éditeur au Seuil avant de rejoindre Amazon France en tant qu'un des premiers employés. Son parcours l'a mené à devenir Vice-Président d’Amazon en Europe, nourri par son rêve de créer une librairie offrant tous les livres du monde.

Crédits photo : L'arbre qui marche