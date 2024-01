Yvan Jablonka et son troisième continent

BONNES FEUILLES - Des genres comme les récits, les biographies, les reportages et les journaux intimes, attachés à dépeindre la réalité, forment une forme distincte de littérature, guidée par un désir de compréhension.

Influencés par les sciences sociales, qui intègrent elles-mêmes un aspect littéraire, les écrits de Jablonka reflètent une recherche qui, en adoptant une perspective personnelle et en osant s'exprimer, explore également ses propres méthodes.

Un troisième domaine émerge : un territoire riche en enquêtes, en compréhension de notre histoire, en fusion entre recherche et création, et en naissance d'une « littérature-vérité », différente de la fiction traditionnelle et de la littérature académique. En s'aventurant dans cette exploration, l'ouvrage propose une nouvelle cartographie des connaissances et des formes d'écriture.

Les éditions du Seuil nous en proposent les premières pages :

Ivan Jablonka, auteur et historien, a été publié par les Éditions du Seuil. Parmi ses livres figurent Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus (2012), récompensé par le prix du Sénat du livre d'histoire et le prix Augustin-Thierry des Rendez-vous de Blois ; L'histoire est une littérature contemporaine (2014), Laëtitia ou la fin des hommes (2016, lauréat du Prix Médicis), En camping-car (2018, Prix Essai France Télévisions), Des hommes justes. Du patriarcat aux nouvelles masculinités (2019), Un garçon comme vous et moi (2021) et Goldman (2023). Ces écrits sont publiées dans la collection La Librairie du XXIe siècle.





DOSSIER - Rentrée d'hiver 2024 : les sorties de livres à ne pas manquer