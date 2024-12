Mes chères études : un ouvrage toujours d’actualité

Avec l’inflation devenue galopante ces dernières années, notamment pour ce qui concerne l’alimentation, l’énergie et le logement, la situation financière des étudiants a tendance à se détériorer. Obligés de prendre des emplois à mi-temps pour subvenir à leurs besoins, ils ont souvent du mal à maintenir le rythme dans le travail lié à leurs études. Cette situation devient, pour certains, particulièrement intenable, notamment dans les grandes villes, où la pression sur les prix de l’immobilier est la plus forte. Si on note un certain ralentissement, les chiffres restent quand même élevés, avec 4,9 % en 2023, après 5,2 % en 2022.

En 2008, une certaine Laura D. avait publié un récit fracassant. C’était le récit du parcours suivi par une étudiante de 19 ans qui, n’arrivant plus à boucler son budget, malgré un job alimentaire, avait fait le choix de se tourner vers d’autres moyens pour s’en sortir. Intitulé Mes chères études, ce récit, publié aux éditions Max Milo, puis repris en poche chez J’ai Lu, a donné lieu à de nombreux débats. Il existe de nombreux sites qui rassemblent des annonces très diverses, comme annonces érotiques suisses et qui continuent de donner lieu à des jugements très divers. Si certains revendiquent la liberté, d’autres disent que ce n’est pas une liberté dénuée de contraintes.

Il faut dire que la préface était signée Eva Clouet, une sociologue qui travaille depuis longtemps sur les genres et les politiques sociales. Elle s’est notamment intéressée aux nouveaux modes favorisant les rencontres entre hommes et femmes via des applications numériques. En s’entretenant avec des étudiantes sur différents forums, elle a notamment pu faire ressortir les choix qui étaient consciemment mis en œuvre pour tirer profit de situations parfois complexes. C’est ce dont elle fait état dans l’ouvrage qu’elle avait publié en 2008, La prostitution étudiante à l'heure des nouvelles technologies de communication.

S’il est difficile de ne pas tomber dans l’engrenage, certaines étudiantes arrivent à se ménager un confort de vie indéniable, tout en ne franchissant pas de barrières créant alors un point de non-retour. Mais l’équation est cependant difficile à tenir, et la pression est forte pour passer à des relations plus suivies. Dans les enquêtes qui sont faites, de nombreuses étudiantes reconnaissent trouver leur compte dans ces pratiques, et ne voir ces rencontres que comme passagères, avec une vision à long terme de ce que la mise en relation avec des hommes installés leur procure.

Au-delà d’un appui financier immédiat, il s’opère un partage du carnet d’adresses et de l’expérience, ce qui, dans certaines orientations professionnelles, a beaucoup de poids pour accélérer le début d’une carrière. Ainsi, certaines de ces relations débouchent parfois sur une certaine stabilité. Mais il faut être prêt à ranger au placard une part non négligeable des luttes féministes. Et c’est cela qui est sans doute le plus difficile pour les nouvelles générations, qui ne s’en laissent pas compter, et qui chercher avant tout à jouir d’une forme d’égalité dans toute relation entreprise. N'oublions pas non plus la situation de grande vulnérabilité dans laquelle se retrouvent aussi de jeunes étudiantes, coupées de leur famille pour la première fois de leur vie, dans de très grandes villes.

Si on n’a pas de chiffres précis sur les pratiques actuellement en vigueur, il y a fort à parier que, depuis la parution de ces textes à la fin des années 2000, la situation n’a guère changé. Mais il est difficile d’avoir de véritables chiffres. Entre ceux avancés par les syndicats et la réalité, il y a certainement un gouffre. Et beaucoup de fantasme, car c’est un sujet qui déclenche les passions, et qui fait vendre abondamment. Cependant, ce qui est indéniable, c’est la hausse de la précarité étudiante, à cause notamment de l’inflation.

Ainsi, l’association Linkee, qui intervient dans l’aide alimentaire pour les étudiants, révélait les résultats de son enquête selon laquelle 76 % des étudiants interrogés ont un reste à vivre de moins de 100 euros par mois, une fois toutes les factures payées. Cette situation les inscrit durablement sous le seuil de pauvreté. Ils vivent à plus de 90 % avec moins de mille euros par mois, et presque 50 % sont au-dessous de 400 euros par mois.

