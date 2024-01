Le leader de Muse se lance dans le livre audio pour Georges Orwell et Amazon

C'est Matthew Bellamy lui-même, chanteur, guitariste et principal compositeur de Muse, qui l'a partagé sur X. Il a par ailleurs révélé que la musique originale du livre audio a été créée en collaboration avec le compositeur britannique, Ilan Henry Eshkeri.

Elle a été enregistrée avec les 60 musiciens du London Metropolitan Orchestra aux studios Abbey Road.

Le Britannique est lié à son célèbre compatriote né dans les Indes britanniques : en 2009, il avait mis en évidence l'influence de son roman 1984 sur la création de The Resistance, le cinquième album de Muse. Il avait notamment expliqué avoir été profondément influencé par l'histoire d'amour entre Julia et Winston, personnages principaux du roman d'anticipation.

Plus généralement, son écriture lyrique, souvent inspirée par des thèmes de science-fiction et des sujets politiques et sociaux, a été un élément clé du son et de la vision artistique de Muse.

En 2017, le chanteur avait cette fois comparé l'Amérique sous Donald Trump au roman d'Orwell dans un tweet, suggérant une augmentation de l'autoritarisme et un déclin de la démocratie. Il a enfin prédit, dans un autre tweet, un futur 1984 pour l'année 2084.

Matthew Bellamy a formé Muse en 1994 avec le bassiste Chris Wolstenholme et le batteur Dominic Howard. Depuis lors, le groupe a acquis une renommée internationale pour ses performances live spectaculaires et son style musical distinctif, mélangeant rock alternatif, électronique et éléments de musique classique.

Un accent mis sur la relation amoureuse

Ce sont Andrew Garfield et Cynthia Erivo qui interpréteront respectivement Winston et Julia. Andrew Scott sera la voix d'O'Brien et Tom Hardy celle de Big Brother.

La distribution comprend également, entre autres, nous apprend Hollywood Reporter, Romesh Ranganathan dans le rôle de Parsons, Natasia Demetriou celui de Mme Parsons, Chukwudi Iwuji de Charrington, Francesca Mills de Syme, Katie Leung de Ling et Alex Lawther d'Ampleforth.

La mise en scène de cette adaptation originale Audible du roman de George Orwell, 1984, sera assurée par la réalisatrice britannique Destiny Ekaragha. Elle est décrite comme restant fidèle à l'œuvre originale, avec un focus particulier sur la relation amoureuse entre les personnages de Winston et Julia. Cette adaptation a reçu l'approbation et l'autorisation des détenteurs des droits d'Orwell.

1984 de George Orwell est un roman dystopique publié en 1949, dépeignant une société totalitaire sous la surveillance constante du Big Brother. Le récit suit Winston Smith, un fonctionnaire du Parti, qui commence à remettre en question la propagande et la répression omniprésente. Il entame une relation interdite avec Julia...

Le livre explore des thèmes tels que la censure, la manipulation de la vérité et la perte de liberté individuelle.

Audible, plateforme de livres audio d'Amazon, continue de lancer des projets ambitieux, dit Audible Originals. En 2023 par exemple, c'est le réalisateur de films et dramaturge Sam Mendes qui adaptait trois œuvres de Charles Dickens, enregistrées dans les studios londoniens de la filiale d'Amazon, à quelques pas du quartier décrit par Dickens dans ses romans.

Crédits photo : Markus Felix (CC BY-SA 4.0)