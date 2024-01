Les finalistes du Grand Prix RTL-Lire Magazine Littéraire 2024 sont connus

Depuis 1994, Franceinfo sélectionne chaque année dix ouvrages de bandes dessinées avant d'élire son lauréat. Pour le Prix de la BD d'actualité et de reportage de 2024, le jury a choisi un album mettant à l'honneur la vie du père des Jedi et de Dark Vador, George Lucas. Un récit biographique sur le réalisateur et les conditions de création d'une saga à l'ampleur mondiale, coécrit par Laurent Hopman et Renaud Roche (éditions Deman).