Un ami, ou plusieurs, pour jouer et s'évbader

Qui veut jouer avec moi ?, de Claire Dé

(Les grandes personnes, 2022)

« Album photo cartonné pour inviter les lecteurs à être créatifs avec une ambiance ludique et un aspect théâtral. » Lire et Faire Lire

Un été lumineux et joyeux se dévoile. Une jeune fille, pleine d’entrain et de malice, parcourt son quartier en quête d’un camarade pour partager des aventures espiègles et inoubliables. Leurs escapades les entraînent dans une série de péripéties aussi hilarantes que touchantes, révélant leur complicité exceptionnelle.

Leurs jeux et leurs rires se fondent dans des scènes colorées et vibrantes, capturant l’essence de l’amitié véritable. Chaque page de cet album est un hymne à la joie et à l’insouciance des jours ensoleillés, une célébration des liens indestructibles de l’amitié.

Petit ours, petit ours, de Marine Schneider

(Cambourakis, 2022)

« Beaucoup de différences, sauf l’école fréquentée pour les deux personnages. Des dessins très lisibles, une grande place à l’observation et une invitation concrète à accepter les différences ! » Lire et Faire Lire

À l’école, Petit Ours a fait la connaissance d’un nouvel ami. Ils partagent de nombreux intérêts, notamment leur amour pour sauter joyeusement dans les flaques d’eau. Bien que ces deux oursons aient beaucoup en commun, ils possèdent chacun leurs particularités et traits de caractère uniques.

L’un a ses hobbies et passions spécifiques, et l’autre a les siens. Malgré ces différences, leur amitié est solide et précieuse. Ils sont, avant tout, d’excellents compagnons, prouvant que l’amitié dépasse les différences individuelles.

