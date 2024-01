L'Académicien et prix Goncourt Marcel Arland renoue avec l'Histoire

Le comité ainsi monté nous donne quelques nouvelles du projet et propose aux personnes intéressées de les contacter, pour adhérer à l’association qui encadrera cette ouverture.

Maison d’enfance de Marcel Arland en devenir

On avance, on avance… Nombreuses ont été les démarches pour la sauvegarde de la maison de Marcel Arland durant ces derniers mois. La leçon à en tirer fut que l’homme de lettres, resté trop discret, est mal connu, voire oublié alors qu’il fut un grand écrivain, académicien et découvreur de talents littéraires du XXe siècle, en particulier à travers La NRF.

Concrètement, notre comité de défense informel s’achemine vers la reprise de la maison par la communauté de communes (tandis que les administrés de la commune n’y ont pas été favorables, sans doute par méconnaissance de l’entrée de leur village dans la littérature française) et la constitution d’une association afin de faire vivre cette demeure (témoin du récit Terre natale). Des rencontres avec la structure collective restent à venir pour finaliser le projet.

Côté association, les statuts sont à constituer, un nom à attribuer à l’association, des adhésions à déterminer quant à leur montant et la déclarer en intérêt général, ainsi déclarable au niveau fiscal. Cette association aura pour objectif de faire vivre la demeure arlandienne par des animations diverses liées à la littérature, à la peinture, à la musique…

N’oublions pas que, comme André Malraux, Marcel Arland a été un amateur d’art et l’ami de peintres (Chagall, Galanis, Rouault…) ni que Janine Arland a fréquenté l’atelier de Maurice Denis. De même, Marcel Arland a été un grand goûteur de musique classique quand il a cru perdre la vue ! Afin d’apporter un autofinancement, l’association envisage également d’accueillir des échanges (tiers-lieu), des chercheurs à résidence.

À la suite du plaidoyer, de France et même de l’étranger, vous avez été un certain nombre à exprimer un soutien enthousiaste pour la sauvegarde de la maison de Marcel Arland : écrivains, enseignants en littérature, défenseurs d’autres grandes causes littéraires, supports de presse, étudiants en littérature, gens de la société civile éprouvant une ferveur pour l’œuvre d’Arland… Nous vous en remercions et aimerions connaître à présent sous quelle forme, vous souhaitez soutenir, agir au bénéfice de cette cause.

Le comité peut être contacté depuis cette adresse.

Figure littéraire du XXe siècle

Marcel Arland, né le 5 juillet 1899 à Varennes-sur-Amance en Haute-Marne, provenait d'une famille modeste de la campagne. Devenu orphelin de père dès son jeune âge, il fut élevé par sa mère et ses grands-parents. Arland se distingua par des études remarquables, d'abord au collège de Langres puis à la faculté de Lettres de Paris, avant de devenir enseignant au collège de Jouy-en-Josas de 1924 à 1929.

Passionné de littérature, il a contribué à diverses publications durant l'entre-deux-guerres, y compris à 'L'Université de Paris', et a lancé les revues 'Aventures' et 'Dés'. Initialement attiré par le dadaïsme et le surréalisme, il publia son premier ouvrage, Terres étrangères, en 1923. Ce livre, salué par Gide et Larbaud, lui ouvrit les portes de la prestigieuse Nouvelle Revue Française (NRF), où il devint un collaborateur assidu. Il succéda à Thibaudet pour la chronique des romans, puis prit la direction de la revue avec Jean Paulhan à partir de 1953, et en assuma la direction seul après la mort de Paulhan en 1968.

L'œuvre d'Arland, entièrement consacrée à l'exploration de l'univers intérieur, le place dans la tradition des grands écrivains prosateurs français et comprend de nombreux titres importants.

Crédits photo © Michel Thénard - Marcel Arland en 1929, Narodowe Archiwum Cyfrowe, domaine public