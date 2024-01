Albin Michel et Gallimard se positionnent pour racheter Humensis

« Humensis est un porte-étendard de qualité pour Scor » nous affirmait-on il y a quelques mois. Cependant il semble que cela ne suffit plus pour le géant de la réassurance, et le décès de Denis Kessler, ancien PDG de Scor, qui « avait une véritable passion pour l’esprit, la réflexion, les essais... », a vraisemblablement accéléré le processus menant à la cession d'Humensis.

Nous apprenions cet été qu'une banque d'affaires, Gimar & Co, avait été mandatée par Scor pour s'occuper de la vente du groupe d'édition. Média Participations, qui détient des maisons comme le Seuil, Dupuis ou encore Dargaud, et qui était régulièrement mentionné comme possible repreneur, ne participerait finalement pas à la course.

Seuls Albin Michel et Gallimard se positionneraient pour le rachat d'Humensis, sans que nous sachions à l'heure actuelle si le groupe, qui comprend notamment PUF, Belin Éducation et les éditions de l'Observatoire, sera vendu en bloc ou au détail.

Les interrogations persistent lorsqu'il s'agit de savoir à quel point le processus de vente est avancé, ou à quelle période celui-ci se clôturera. Il y a un an, la valeur d'Humensis, en chute depuis plusieurs mois, était évaluée entre 20 et 30 millions €.

Le groupe Scor, contacté par ActuaLitté, a indiqué qu' « à ce stade, aucune décision concernant une potentielle vente d’Humensis n’a été prise. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0