L'ascension professionnelle fait-elle perdurer l'amitié ?

BONNES FEUILLES - Tandis qu’Alina devient mathématicienne et rêve en secret de pouvoir fournir un jour à son père l’or le plus pur possible pour ses expériences, Luda éblouit le monde en tant que mannequin vedette.

Les deux amies se retrouvent à Paris, où Alina est embauchée dans une société de gestion à la hiérarchie implacable pour faire fructifier les liquidités associées aux Tickets Restaurant.

Avec l’aide d’un jeune as de la gestion des risques et celle du vieillissant lieutenant de l’imprévisible P.-D.G., Alina grimpe l’échelle des trahisons invisibles et intègre peu à peu le cercle des grands « optimisateurs ». Mais à quel prix ?

L’Or qui fait de l’or est un roman haletant dans les arcanes de la finance contemporaine. C’est surtout l’histoire, entre deux femmes volontaires, d’une profonde et singulière amitié mise à l’épreuve par leur ascension professionnelle.

Les éditions Intervalles nous en proposent les premières pages :

Née en 1969 à Sofia, Albena Dimitrova arrive en France peu avant la chute du Mur pour faire des études d’économie. Elle a expérimenté la fin de l’extrême collectivisme et le début de l’extrême individualisme. Tous ses écrits s’articulent autour de l’interaction entre le commun et l’individu.

Dans son premier roman, Nous dînerons en français (Galaade, 2016, réédité en poche chez Intervalles en avril 2023), son « écriture avec accent » nous fait sentir de près l’abîme totalitaire comme la déviance néolibérale. Ce roman a été sélectionné pour de nombreux prix, dont le Prix Anaïs Nin, le Prix Cezam Inter-CE, le Prix littéraire des Grandes Écoles, Le Prix de la Porte Dorée, Le Prix des Cinq Continents, et a remporté le prix Europe 2016 de la littérature francophone. Il a aussi été traduit en allemand par Nicola Denis (éd. Wagenbach).

Albena Dimitrova a aussi participé en 2022 au recueil Filles de l’Est, femmes à l’Ouest publié aux Éditions Intervalles.

DOSSIER - Rentrée d'hiver 2024 : les sorties de livres à ne pas manquer