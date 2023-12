"Un histoire qui m'a mise en colère, m'a fait pleurer de honte"

11 novembre 2018 : ce jour où mon roman est né.

C’est amusant de pouvoir dater précisément un livre. J’habitais alors à Munich depuis 4 ans. Moi, l’Aixoise pur jus, si on m’avait dit un jour que j’irais m’installer outre-Rhin… J’avais emmené mes garçons découvrir les coquelicots qui avaient été disposés en ville : une fleur pour un soldat. Ils étaient tous jeunes et pleins d'avenir. Ils n'en ont eu aucun. Ce rouge dans la grisaille automnale, c’était beau et si émouvant. Mon fils de 8 ans était rentré de classe très excité. Il était alors à l'école française, qui vogue entre deux langues et deux cultures.

- Maman, aujourd'hui, on a parlé de la guerre, et Paul a raconté une belle histoire.

- Ah oui ?

Dans son grenier, il y a deux casques. Un à pointe et un tout rond. Ce sont ceux de ses deux arrière-arrière-grands-pères qui sont morts à Verdun.

Je ne sais pas pourquoi cette histoire m'a bouleversée à ce point. Peut-être parce que je ne savais dire si elle était tragique ou sublime. « Un casque à pointe et un tout rond », l’allemand et le français. Deux soldats ennemis morts pour rien dans une guerre absurde, tout ça pour avoir un même descendant, Paul, 8 ans, mère bavaroise, père marseillais…

Des familles comme cela, j’en connaissais des tas. Comment avaient-elles traversé le XXe siècle, secouées entre guerre et paix ? Quand la haine avait-elle laissé place au respect ? Et ces braves soldats, qu’en auraient-ils pensé ? Se tendaient-ils la main là-haut ou se tournaient-ils toujours le dos ?

J'ai compris qu'il me fallait un sujet franco-allemand, un fil entre les deux villes de mon cœur, Aix et Munich, un lien à tisser entre deux pays au passé chaotique, et qui pourtant aujourd’hui élève des enfants communs. J'ai cru que je trouverais ce fil dans la Première Guerre mondiale. Je me voyais déjà écrire une épopée sur Verdun dans laquelle le bon soldat français sauverait le vilain Boche qui voulait le tuer, pressentant qu’il fallait le laisser vivre…

Mais l’entreprise était risquée. Pour un premier roman historique, je ne pouvais m’attaquer à cette bataille-là.

J'ai lu des livres sur les Poilus, j'ai lu tous les journaux des prisonniers de guerre français d'un camp bavarois. Je me suis fourvoyée. La Grande Guerre ne voulait pas de moi.

Et un jour, au détour d'une recherche qui ne menait à rien, je l'ai trouvé. Mon sujet. Un sujet incroyable, méconnu, artistique, français, allemand, non manichéen. Un sujet qui m'a fait vibrer et ne m'a plus quittée. Il m'a mise en colère, m'a fait pleurer de honte, de tristesse, de soulagement. Comme une invitation à parcourir le XXe siècle bringuebalé entre la France et l'Allemagne.



J’ai tout de suite été bouleversée par l’histoire du camp. Comment avais-je pu grandir tout près et n’en avoir jamais entendu parler ? Comme la majorité des Aixois de ma génération. Et pour cause, le Mémorial n’a ouvert qu’en 2012.

C’est ici, dans cette tuilerie décatie, que dès septembre 1939, la France enferma les ressortissants du Reich qui avaient fui les nazis. Des intellectuels, des artistes, des peintres, des sculpteurs, des Nobel de médecine, un prix de Rome en architecture, des ouvriers aussi, des Juifs, des protestants, des catholiques. La guerre grondant, que faire de ces Allemands qui pouvaient nous trahir à tout moment ?

On décida : les hommes aux Milles, les femmes ailleurs. Cette fabrique désaffectée tombait à pic. Les couloirs étaient vastes, les fours à tuiles immenses et habitables. Du foin à même le sol, une poussière incroyable, 70 cm de large par couche pour une longueur d’homme, rien de plus. Quelques toilettes pour des milliers, une urgence sanitaire. Et rien pour s’occuper.

Alors, pour tordre le cou à la terreur de se voir livrés aux nazis, les sculpteurs ont sculpté, les musiciens ont joué, les acteurs ont mis en scène leur propre tragédie, les médecins ont soigné.

L’histoire inconnue de ces détenus m’a d’emblée émue. Cette histoire renversait les clichés : ici, les Allemands, autant que les Français, joueraient un rôle intéressant.

Puis j’ai découvert la suite. Zone libre, juin 1942 : le gouvernement de Vichy décide de livrer 10 000 Juifs étrangers à l’Allemagne, sans demande préalable. 2000 personnes partent des Milles, dont 200 enfants. Presque personne n’est revenu. Mon choc. Ma colère. Cela ne pouvait pas avoir eu lieu chez moi. Et au fond de moi, je rejetais l’idée d’écrire sur « ça » …

C’était trop dur. Mon livre se concentrerait sur les artistes allemands.

Juin 2022 : alors que je me mets à structurer mon roman, j’ai la chance de rencontrer à Munich le président de la Fondation du camp des Milles, M. Chouraqui. « Si vous occultez les déportations, me dit-il, votre roman sera vide de sens. »

C’est là que je les ai vus. Lui, Hans. Le Maestro. Ténébreux. Musicien, le plus grand hautboïste du monde. Enfermé au camp en mai 1940, transpirant la souffrance. Et elle que je n’attendais pas. Elisa. Sa belle-sœur. Enfermée au camp en août 1942. Juive.

Entre eux, un enfant et une montre Omega représentant Saint Christophe…

Aurélie Tramier

Crédits photo : Astrid di Crollalanza