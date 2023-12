Barack Obama dévoile son top 15 lectures de l'année 2023

En mai dernier, on apprenait que Gaston Lagaffe pouvait revenir, près de 30 ans plus tard. Sous une condition : l'accord préalable d'Isabelle Franquin, détentrice du droit moral sur l'œuvre. À la veille de la parution du Retour de Lagaffe, 22e tome des aventures du héros sans emploi, la fille du dessinateur annonce officiellement ne pas donner son accord, mais ne pas exercer son droit moral non plus : en somme, la bande dessinée sortira, et les dernières volontés du père sont respectées. Belle pirouette.