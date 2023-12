Boualem Sansal, Catherine Millet ou Jean-Marie Rouart en soutien de Gégé

« Nous sommes artistes, écrivains et producteurs de cinéma. C'est à ce titre que nous nous exprimons ici. Nous ne souhaitons pas entrer dans la polémique, et laissons la justice faire son travail. Gérard Depardieu est probablement le plus grand des acteurs. Le dernier monstre sacré du cinéma. »

Ces mots ouvrent la tribune, dans laquelle les signatures affirment : « Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne, sans nuance, dans l'amalgame le plus complet et au mépris d'une présomption d'innocence dont il aurait bénéficié, comme tout un chacun, s'il n'était pas le géant du cinéma qu'il est. »

Ils considèrent que les critiques envers Gérard Depardieu sont en réalité des attaques contre l'art lui-même. Et de citer son travail pour « faire entendre la langue de Molière, de Marcel Aymé, de Georges Bernanos, de Marguerite Duras ou celle de Peter Handke comme personne, cela compte, non ? » Mais aussi « contribuer à faire rayonner le cinéma de Truffaut, de Pialat, de Ferreri, de Corneau, de Blier ou de Bertolucci dans le monde entier, c'est tout de même quelque chose ! »

Un discours qui rappelle celui d'Emmanuel Macron en direct sur France 5, où il expliquait, au sujet de retirer ou non la légion d'honneur à l'acteur : « Je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur. Il a servi les plus beaux textes, c'est un génie de son art. Il a fait connaître nos grands auteurs, nos grands personnages dans le monde entier. » Et de dénoncer tout « tribunal public » : « Quand tout le monde tombe sur la même personne, en disant pis que pendre sur la base d'un reportage, sans qu'il ait même la possibilité de se défendre, sans qu'il y ait le moindre contradictoire : ça, avec moi, c'est non. »

La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, avait précédemment affirmé que Gérard Depardieu faisait « honte à la France » et ne méritait plus forcément la Légion d'honneur. Son président l'a ainsi désavouée.

Des écrivain s'engagent

Il est logique que les auteurs signataires de la tribune évoquent ces références littéraires - Molière, Marcel Aymé, Georges Bernanos, Marguerite Duras, Peter Handke : parmi eux se trouvent les romanciers Boualem Sansal, Jean-Marie Rouart de l'Académie française, Catherine Millet, Jacques Henric, Nadine Trintignant, le dramaturge Jean-Marie Besset, et la poétesse Myriam Boisaubert.

À l'exception des deux derniers, tous ont plus de 70 ans, illustrant cette querelle entre les anciens et les modernes : une plus grande exigence de moralité pour les seconds, une distinction entre l'homme et l'artiste pour les premiers, comme l'héritage d'un certain esprit libertaire des années 70. En revanche, l'actrice Anouk Grinberg a publiquement condamné le comportement inapproprié de l'acteur, mentionnant un silence « coupable » et « l'aveuglement » du monde du cinéma pendant des décennies.

Outre ces figures littéraires, des personnalités telles que Nathalie Baye, Benoît Poelvoorde, Charlotte Rampling, Carla Bruni et Pierre Richard ont signé cette tribune. Le dernier a même perdu son rôle d'ambassadeur de l'association Les Papillons, dédiée à la protection de l'enfance. Gérard Depardieu aurait tenait des propos inappropriés envers une enfant, ce que révèle le Complément d'enquête du 7 décembre dernier.

Bien que l'entourage de l'acteur ait un temps prétendu que les images du reportage ne correspondaient pas aux mots prononcés à ce moment-là, un huissier mandaté par France Télévisions a confirmé qu'aucune manipulation n'avait été faite.

Gerard Depardieu est par ailleurs visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle. La dernière a été déposée le jeudi 21 décembre, par Ruth Baza, une journaliste et écrivaine espagnole, pour des faits survenus en 1995 à Paris.

Les signataires de la tribune concluent : « Souvenons-nous combien il fut merveilleux, il y a seulement trois ans, de le voir entrer magistralement dans l'œuvre de Balzac sous la direction de Xavier Giannoli. Et, lorsqu'il a prêté sa profonde délicatesse aux chansons de Barbara... Nous le pensons du fond du cœur, nous ne pouvons et nous ne voulons pas nous passer de lui. Quoi qu'il arrive, personne ne pourra jamais effacer la trace indélébile de son œuvre dont notre époque est à tout jamais marquée. Le reste, tout le reste, concerne la justice, que la justice. Exclusivement. » Balzac, autre ogre génial, mais autre comportement également.

Les livres à Gégé

Gérard Depardieu, au-delà de sa carrière cinématographique et théâtrale, a également signé plusieurs ouvrages. En 1988, il publie Lettres volées, suivi en 2004 par Vivant !, une série d'entretiens avec Laurent Neumann. En 2005, il partage sa passion pour la gastronomie dans Ma cuisine. Son parcours et son caractère unique sont explorés dans Depardieu grandeur nature de Richard Melloul en 2009 et Gérard Depardieu une vie libre d'Elsa Zimmerman en 2013.

Ça s'est fait comme ça (XO, près de 100.000 ex. vendu, grand format et poche selon Edistat) co-écrit avec Lionel Duroy en 2014, offre une perspective plus intime. En 2015, il publie Innocent (Cherche midi, près de 80.000 ex. cédés grand format et poche), et en 2017, il sort Monstre, deux ouvrages en forme de réflexions personnelles sur sa vie et carrière. En 2020, sort enfin Ailleurs (Cherche midi, près de 100.000 ex vendus grand format et poche pour le diptyque).

En 2017 paraissait par ailleurs, Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu, du dessinateur Mathieu Sapin, chez Dargaud (101.433 ex. vendus selon Edistat).

