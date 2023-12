Racine, l'offre de Crealo destinée aux petits éditeurs

Crealo se présente comme un outil puissant et intuitif qui accompagne déjà plus de cent éditeurs de toutes tailles en France et en Europe.

Spécialement conçu pour les professionnels de l'édition, Crealo offre une opportunité de gagner en efficacité et de simplifier le quotidien des éditeurs grâce à des fonctionnalités telles que le calcul des droits d’auteur, la génération des relevés de droits d’auteurs, la gestion des contrats et comptable, la déclaration URSSAF, le paiement des auteurs, ainsi que la gestion des stocks et des à-valoir. Il inclut également un espace dédié aux auteurs.

Retrouver la fiche expert : "Les spécificités fiscalo-comptables et sociales des maisons d’édition de livres"

Cette fiche experte aborde les différentes spécificités liées à la création et au fonctionnement d'une maison d'édition, incluant des aspects tels que le coût de production d’un ouvrage, la gestion des stocks, la TVA sur les droits d’auteur, et le précompte des artistes auteurs.