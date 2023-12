Miracle de Noël : le voleur de BD rend son butin à la librairie spoliée

À quelques jours de Noël, la libraire exprimait son mécontentement : « Le vol, quand on est commerçant, on sait que ça fait partie du jeu. On le subit régulièrement. Mais il y a des moments où ça pèse plus que d’autres… », confiait-elle à La Voix du Nord. Et pour cause : 125 € de marchandise volés, soit l’intégrale des albums de L’Arabe du futur, œuvre de Riad Sattouf.

Ni une ni deux, elle partageait sur les réseaux sociaux, dans un geste d’agacement et de lassitude, une publication, un long message dans lequel une vidéo montrait les visages floutés des quatre suspects. « Ce que je m’apprête à faire est moche, mais je suis fatiguée du vol en magasin, et d’être prise pour une idiote. Sur le coup, on n’a rien vu alors qu’on était là toutes les deux. C’est rôdé. »

Quatre individus étaient en effet entrés, deux d'entre eux faisant diversion pendant que leurs complices dérobaient l'ouvrage. La libraire au grand cœur donnait jusqu’au 25 décembre à ses voleurs pour restituer le livre, volumineux : passé ce délai, elle déposerait une plainte — ce qu’elle avait déjà envisagé. Elle avait d’ailleurs installé un système de télésurveillance il y a deux ans, précisément pour prévenir ce type de comportements indélicats.

Et puis, ce 24 décembre, « le miracle de Noël : l’intégrale est revenue », annonçait-elle dans une nouvelle publication.

Sa parution originale a été supprimée, puisque les maraudeurs ont rendu l’objet de leur larcin. Elle avait tout de même été partagée à plus de 10.000 reprises — certains internautes allant même jusqu’à demander que les visages soient défloutés. La pratique est illégale, gare à qui s’aventurerait à outrepasser la présomption d’innocence.

« C’est une question de principe. Je me dis que l’immensité d’Internet peut servir à ça : j’ai l’espoir que ça les atteigne quelque part, et que ça leur fasse prendre conscience », poursuit la libraire. Circulant sur Facebook aussi bien qu’Instagram, son message a fait des émules et manifestement convaincu le gang de ne pas prendre le risque d’une enquête.

Leurs faciès étaient masqués par des émoticones “caca”, mais il n'y aurait eu qu'un pas pour changer la sarcastique vidéo, mais avertissement sans frais, en preuve incontestable. Surtout avec leur visage facilement identifiable… « Il s’est excusé, on a discuté et j’ai mis les choses au point », assure-t-elle et fin de l’histoire.

Avec une rentabilité autour de 1 %, les librairies sont le commerce dont les résultats provoquent des épidémies d’infarctus aux économistes chevronnés. La période de Noël représente, selon le bon mot, l'ultime instant pour faire son chiffre : « On devient rentable le 24 décembre au soir », plaisante généralement l’interprofession.

Or, depuis plusieurs années, des études fusent pour démontrer que le livre demeure le cadeau que les Français préfèrent déposer au pied du sapin. Une fidélité aux commerçants qui a rapidement fait les choux gras des vendeurs d’occasions. Les livres sont en effet devenus le cadeau de Noël le plus rapidement revendu sur les plateformes de seconde main, par les déçus du sapin…

Crédits photo : Gwendal Cottin CC 0