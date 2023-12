Line Papin et les Lettres Zola : « Cette démarche me garde constamment en éveil »

Comment l'autrice des Os des filles s'est retrouvée embarquée dans une aventure comme celle de la Lettre Zola ? « Louis a pris contact avec moi, afin qu'on se rencontre autour d'un café. Il a présenté son projet. J'ai trouvé l'idée originale et intrigante. » On comprendra aisément : Lettre Zola est d'abord un bel objet, autant destiné aux collectionneurs qu'aux voyageurs, sans parler des lecteurs...

C'est une lettre d'écrivain envoyée par courrier postal. Chaque mois, les abonnés reçoivent une enveloppe avec un texte exclusif d'environ cinquante pages, rédigé par un seul et talentueux jeune auteur : « Un format à la fois intime et traditionnel, et une approche unique pour partager des créations littéraires », décrit Line Papin. Autre argument : « Louis a également mentionné la participation d'écrivains que je connais bien, les croisant régulièrement dans les salons et appréciant leur travail. »

Ce dernier entend créer un véritable esprit de groupe : « Nous nous sommes déjà retrouvés plusieurs fois tous ensemble, de quoi renforcer notre cohésion et notre engagement dans ce beau projet », partage la jeune écrivaine.

Se risquer au policier

La nouvelle génération des écrivains importants de notre hexagone en somme : Maria Larrea, Mathieu Palain, Blandine Rinkel, Jakuta Alikavazovic, François-Henri Désérable, Sabyl Ghoussoub, Maud Ventura, Joy Majdalani, Diadié Dembélé, Abigail Assor, Victor Jestin, Joffrine Donnadieu, Laura Poggioli... Le tout sous le parrainage du respecté et respectable Eric Fottorino, autant journaliste qu'auteur.

Line Papin se réjouit de cette occasion pour expérimenter un autre format de création, et d'autres formes d'écriture.

En premier lieu, celui de la nouvelle. L'autrice s'y est certes déjà aventurée pour un numéro d'été de Marie Claire, dans lequel elle s'essaya à l'érotisme, mais cette fois, le format change de dimension. Reste ce qu'impose le genre : une écriture plus concise et directe, une plus grande économie de mots, une rédaction plus rapide pour respecter la deadline, le tout en conservant une qualité et intensité narratives.

Autre défi pour la jeune écrivaine, réaliser son premier texte policier : « Dans cette idée de m'inscrire dans un réel, je me suis appuyée sur une affaire policière réelle, dont ma mère a eu connaissance par l'entremise de son métier, traductrice au tribunal de Paris. Il s'agit d'un meurtre survenu il y a plusieurs années, un cas qui m'est resté en mémoire. J'envisageais d'en faire un jour un roman, et quand Louis m'a proposé de participer à la Lettre Zola, j'ai réalisé que cette histoire se prêterait parfaitement à une nouvelle. »

Line Papin a déjà rédigé la moitié de son texte, qu'elle a envoyé à Louis, afin qu'ils travaillent ensemble au développement de cette histoire basée sur des faits réels : une affaire de 2014 qui a eu lieu dans le 13e arrondissement de Paris. Une scène tragique dans un square la nuit, et par la suite un procès.

Un laboratoire

Mais pourquoi ce fait divers a-t-il tant touché l'autrice ? « Cette histoire s'inscrit dans l'actualité. En arrière-plan figurent les problématiques des passeurs, des sans papiers, du trafic de drogue. » Autre intérêt : il s'inscrit loin des clichés de films policier : il n'y a pas de gentils ni de méchants, mais des parcours, des circonstances, des drames, des tragédies.

L'écrivaine s'est amusée avec les codes du genre, elle qui se concentre normalement sur la description des émotions et des sentiments : « Je prends une certaine distance, je suis externe à cette histoire ancrée dans un réel. » Un exercice exigeant qui la pousse à sortir de sa zone de confort. De quoi faire de Lettre Zola, comme de Metal Hurlant pour la bande dessinée, un laboratoire pour les jeunes talents d'aujourd'hui.

Un défi et une opportunité qui s'inscrivent parfaitement dans la démarche de Line Papin depuis la publication de son premier ouvrage, L'Éveil, alors qu'elle n'avait que 20 ans : ouvrir son horizon littéraire. Le roman, l'autofiction, le récit, la poésie, l'essai... Un petit pas de côté à chaque nouveau projet. La jeune autrice ne perçoit pas sa manière comme une mise en danger, mais plutôt comme l'expression de sa curiosité : « Cette démarche me garde constamment en éveil », nous confie-t-elle.

Son dernier texte en date, publié en avril dernier, Après l'amour, dépeint par exemple le processus de guérison après une rupture amoureuse, à travers des fragments poétiques et des dessins de la peintre Inès Longevial. Exercice narratif là encore, éclaté, entre images des mots et celle des illustrations. De ce recueil, celle qui fut la femme du chanteur Marc Lavoine entre 2020 et 2022 en a tiré un album avec l'auteur-compositeur-interprète et acteur, Benjamin Siksou.

Elle raconte : « Cette collaboration s'avère être une expérience enrichissante. C'est fantastique de pouvoir partager un projet créatif, d'admirer le travail accompli ensemble. Habituellement, on se retrouve seul face à sa création, mais il y a un réel plaisir à avoir réalisé quelque chose et à le présenter conjointement. Cette synergie entre les créateurs apporte une dimension supplémentaire à l'œuvre. »



Et la suite ? Un nouveau saut dans l'inconnu, celui du théâtre : « Ce que j’apprends pour écrire une pièce, ça va me servir dans mes romans. Ça suppose de la curiosité et un certain plaisir d’apprendre : je réfléchis toujours à la manière dont je pourrais écrire quelque chose de plus déroutant, de plus original, pour aller plus loin. »

