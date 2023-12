"La somme la plus ambitieuse de la cartographie" disponible gratuitement en ligne  

Le premier volume de cette Histoire de la Cartographie a été publié en 1987, et les trois livres qui constituent le volume deux sont parus au cours des onze années suivantes. Les volumes trois à six sont parus entre 2007 et 2015. Il manque encore la numérisation du volume 5, en cours.

Le chroniqueur du New York Times décrit : « L'édition tente de définir un nouvel ensemble de relations entre les cartes et le monde physique, qui impliquent plus qu'une simple correspondance géométrique. C'est en essence une nouvelle carte des tentatives humaines de cartographier le monde. »

Le volume 1 se concentre sur la cartographie dans l'Europe Préhistorique, Antique et Médiévale, le volume 2 sur cet art dans les Sociétés Islamiques Traditionnelles d'Asie du Sud, de l'Est, du Sud-Est, et des Sociétés Traditionnelles Africaines, Américaines, Arctiques, Australiennes et du Pacifique. Le volume 3 se concentre sur la Renaissance Européenne, le 4e sur les Lumières Européennes, le tome 5 sur le XIXe Siècle et le dernier sur le XXe Siècle.

Ci dessous, les volumes partagée en ligne par l'University of Chicago Press :

Volume 1

L'Histoire de la Cartographie : Cartographie dans l'Europe Préhistorique, Antique et Médiévale et dans la Méditerranée

Volume 2 : Livre 1

Cartographie dans les Sociétés Islamiques Traditionnelles et d'Asie du Sud

Volume 2 : Livre 2

Cartographie dans les Sociétés Traditionnelles d'Asie de l'Est et du Sud-Est

Volume 2 : Partie 3

Cartographie dans les Sociétés Traditionnelles Africaines, Américaines, Arctiques, Australiennes et du Pacifique

Volume 3 :

Cartographie durant la Renaissance Européenne : Partie 1

Cartographie durant la Renaissance Européenne, Partie 2

Volume 4 :

Cartographie durant les Lumières Européennes

Volume 5 :

Cartographie au XIXe Siècle, (À venir)

Volume 6 :

Cartographie au XXe Siècle

La cartographie, l'art et la science de la création de cartes, est une discipline qui combine géographie, technologie, et esthétique pour représenter spatialement le monde qui nous entoure. Depuis l'antiquité, elle a joué un rôle crucial dans la navigation, l'exploration et la compréhension de la Terre. Avec le temps, elle s'est développée pour inclure des représentations détaillées de la topographie, des frontières politiques, des caractéristiques climatiques et culturelles.

L'ère moderne a vu des avancées spectaculaires dans la cartographie grâce à l'essor des technologies telles que le GPS, les SIG (Systèmes d'Information Géographique), et la télédétection.

À LIRE - Darwin : Les précieux brouillons de L'Origine des espèces réunis

Crédits photo : Une carte du Volume 2, qui remonte à 1534. Elle a été créée par Oronce Fine, le premier titulaire de la chaire de mathématiques au Collège Royal (aujourd'hui Collège de France) / University of Chicago Press