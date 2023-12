Comment assouvir son ambition en temps de guerre ?

BONNES FEUILLES - Effrontée, déterminée, passionnée, inventive et transgressive : telle est la jeunesse intemporelle qui se dessine en Europe de l’Est d’avant-guerre, juste avant d’être tragiquement brisée par la Shoah.

Vivre nous révèle les confidences de six adolescents, qui ont écrit leurs autobiographies pour un concours d’écriture en yiddish organisé dans les années trente. Perdues dans le tumulte de l’Histoire et récemment retrouvées dans le sous-sol d’une église à Vilnius, ces archives ont ému l’auteur Ken Krimstein, qui en a réalisé une adaptation graphique.

Ces témoignages du passé s’animent sous la plume tendre et le trait vif de l’auteur, qui compose ainsi un remarquable travail de mémoire et un hommage vibrant à la jeunesse du Yiddishland. Ces récits drôles, poignants et spontanés recomposent la richesse et la diversité d’un monde anéanti par la barbarie nazie.

Les éditions Christian Bourgois nous en proposent plusieurs extraits, traduits de l'anglais par Gaïa Maniquant-Rogozyk :

Ken Krimstein est un illustrateur de presse américain dont les dessins ont notamment été publiés dans le New Yorker, Punch ou le Wall Street Journal. Ses romans graphiques témoignent de son talent et de son goût pour la biographie : il est l’auteur des Trois Vies de Hanna Arendt, paru en 2018 aux éditions Calmann-Lévy, qui s’est vendu à plus de 10 000 exemplaires, et termine actuellement un livre consacré à Einstein et Kafka, intitulé Albert in Kafkaland, qui paraîtra également aux éditions Christian Bourgois.