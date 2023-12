Des tueurs de losange contre le monde

Quatre copines (Johanna) et copains (Franck, Vincent et Christophe), des adolescents qui veulent mordre à pleines dents la vie qui les pousse, tous séparément d’ailleurs, car ils n’osent pas vraiment parler de cela ensemble, que ces instants les rapprochent inexorablement d’une rupture avec l’enfance, avec cette « vie sans souci », avec ces « moments magiques et hors du temps » qui ne « durerai[en]t [pas] pour l’éternité » !

Au hasard de leurs pérégrinations champêtres, leurs pas les mènent au bord d’un lac magnifique et isolé dont seul Franck connaissait l’existence et qui s’avère faire partie de la propriété de « l’Indien », un homme taciturne et solitaire qui s’est installé au village des années auparavant et sur lequel le village a inventé et raconté à mots couverts toutes sortes d’histoires sans fondement.

Inévitable pour un étranger qui ne communique avec personne et se contente, pour vivre, de quelques petits boulots effectués pour les uns ou les autres.

Passée la surprise de la rencontre, l’Indien conclut un pacte avec les quatre amis : ils pourront venir profiter du lac et de sa minuscule plage, autant qu’ils le veulent à condition de ne pas en dire un mot autour d’eux.

Alors, pour ne pas lâcher inopinément une information devenue un secret entre eux, ils ont baptisé le lieu « Calicoba Beach » : un paradis où ils allaient vivre leur amitié sauvage loin des cris des estivants qui hantent la piscine communale…

Ailleurs, dans une rue de Clamart, en région parisienne, pour Antonio et Jacques, le cambriolage qu’ils avaient minutieusement manigancé ne s’est pas passé aussi facilement que prévu : le convoyeur de fonds « avait voulu gagner une médaille », et au lieu de leur donner bien gentiment le sac qu’il ramenait vers le fourgon blindé, il avait fait mine de prendre l’arme qu’il avait à la ceinture.

Alors Jacques n’avait pas hésité à se servir de son fusil à pompe et l’homme s’était écroulé. Le bruit avait alerté toute la population qui, effrayée, avait couru se mettre à l’abri. Les deux complices en avaient alors profité pour mettre le plus de distance possible derrière eux, Antonio conduisant à toute vitesse au volant de leur Renault volée.

Certes, ils ont bien récupéré l’argent convoité, mais côté discrétion, c’était bien raté.

D’autant plus que la radio leur apprend que les forces de police les ont identifiés très vite : dans l’extrême agitation de l’action et de la fusillade, Jacques a perdu, sur le trottoir, le portefeuille qu’il avait dans la poche arrière de son pantalon …

Un détail calamiteux qui rend leur fuite encore plus délicate et leur traque plus ciblée pour policiers et gendarmes qui ne parviennent cependant pas à empêcher « les tueurs au losange » de sortir de la nasse et de s’enfoncer dans la France profonde.

Très rapidement, malgré toutes les circonvolutions que l’auteur emploie, avec beaucoup de talent d’ailleurs, le lecteur n’est pas dupe : cela va finir mal. À chaque page, à chaque fin de chapitre, à tout moment, il est impossible de ne pas en être sûr et certain : il a beau nous enchanter avec des images bucoliques sur fond de lac idyllique, ça va finir mal.

Car Sébastien Vidal nous raconte d’abord et avant tout, avec délicatesse, une magnifique histoire d’amitié entre ces quatre jeunes gens qui n’ont pas encore réussi à déstabiliser d’autres sentiments que, pourtant, ils perçoivent confusément sans encore savoir les nommer.

L’amitié est trop forte pour qu’autre chose puisse la perturber. Et elle est d’autant plus forte quand l’un ou l’autre s’avère avoir besoin des autres pour surmonter des difficultés personnelles profondes : le monde des adultes, avec ses crises, n’est pas simple pour les enfants qui en sont trop souvent les victimes collatérales.

L’auteur use d’une grande douceur pour raconter cette sorte de communion dans laquelle la « bande aux yeux marron » semble se noyer dans un replay du « un pour tous tous pour un », quoi qu’il arrive.

Et c’est avec surprise qu’il nous cueille d’un uppercut redoutable à chaque fois qu’il revient dans ce monde de violence qui accompagne, de leur côté, les deux fuyards complices.

C’est une autre forme d’amitié, mais une amitié tout de même, qui lie aussi les « tueurs au losange ». Mais eux ne partagent plus l’innocence de l’enfance : plutôt la dureté des saloperies de la vie. Eux sont passés sur l’autre rive et des armes à feu ont remplacé les éclaboussures avec l’eau du lac…

Sébastien Vidal a trouvé deux tons, deux voix, deux mesures, pour raconter deux mondes antithétiques, deux destins parallèles qui ne peuvent pas cohabiter, dont la rencontre ne peut être qu’un choc, un fracassement.

Et tout dans ce roman, le vocabulaire, les caractères, les milieux respectifs, annoncent un dénouement violent inévitable que l’auteur, avec virtuosité, déclenche quasi à la dernière page (à la manière d’un roman policier ou d’un épisode des Cinq Dernières Minutes!) pour surprendre tout un chacun : les bons ne sont pas que bons, les mauvais ne sont pas que mauvais.

Il n’existe pas de rédemption, mais on peut mettre des pansements sur la douleur. Pour la rendre un peu moins terrible, un peu plus acceptable ! Un peu moins susceptible de hacher menu ceux sur qui elle s’abat sans crier gare. Une vraie belle lecture.