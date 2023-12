De l'éducation à la cyberformation, tout un vocabulaire

L'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire (INJEP) présente une étude sur les pratiques d'écriture des adolescents français au XXIe siècle. Menée par le chargée de mission scientifique Lecture Jeunesse, Christine Mongenot et la professeure en sciences de l’information et de la communication, Anne Cordier, elle combine une analyse quantitative auprès de 1500 jeunes de 14 à 18 ans et des entretiens qualitatifs avec 50 adolescents, cherchant à comprendre comment les technologies modernes et l'écriture informelle hors de l'école influencent leurs compétences scripturales.