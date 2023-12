Accessibilité : MonaLira oeuvre pour le droit de “lire autrement

Plein Accès, depuis Paris et Genève, travaille au quotidien à l'inclusion sociale, culturelle, scolaire et professionnelle des personnes en situation de handicap. Dans cette perspective, l'accès à l'écrit est primordial, aussi bien pour le développement des pratiques culturelles qu'à des fins de divertissement ou d'apprentissage.

Alors que l'accessibilité des livres numériques doit connaitre un singulier coup d'accélérateur à partir de 2025, grâce à une directive européenne sur le sujet, l'accès à une bibliothèque digne de ce nom reste encore complexe pour les personnes empêchées de lire. Et pour cause : entre les carences de l'offre commerciale et le manque d'accessibilité des sites web « grand public », comme celui de la Fnac, le parcours est semé d'embûches...

35.000 titres en stock

Grâce à l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap (article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle), les associations peuvent heureusement travailler pour améliorer cette situation.

Médiathèque dématérialisée, accessible uniquement en ligne, MonaLira dispose d'un catalogue de 35.000 titres, dont 30.000 adaptations réalisées par l'équipe derrière la plateforme, soit « trois membres fondateurs et en tout une dizaine de membres actifs », nous indique Alex Bernier, un des cofondateurs. Aux côtés de l'ingénieur informaticien, spécialiste en informatique documentaire, Céline Witschard, elle-même cofondatrice, est une ancienne journaliste, enseignante et documentaliste-archiviste.

Les 35.000 livres de la médiathèque sont accessibles aux formats audio, audio et texte synchronisés, texte, PDF personnalisable et même braille numérique personnalisable, une proposition assez rare. « [S]eules 10 % des personnes déficientes visuelles lisent en braille. Cette compétence se perd. Développer cette offre est nécessaire », expliquait ainsi Céline Witschard à La Tribune de Genève.

Pour l'audio, MonaLira s'appuie en partie sur la production de l'Association Valentin Haüy, que la plateforme a complétée avec le recours aux voix de synthèse, pour générer quelque 30.000 adaptations en 3 mois seulement...

Outre les livres, la médiathèque dispose d'un kiosque dédié à la presse, avec différents tarifs d'abonnement selon les titres souhaités.

Bibliothèques et ouvrages scolaires

Le jeudi 16 novembre 2023, à Lausanne, en Suisse, la structure s'est vue décerner le premier Prix de l'Inclusion, ex aequo, par la Fondation Asile des aveugles et l’Hôpital ophtalmique Jules Gonin. La récompense soutient les « projets innovants favorisant l’inclusion scolaire et professionnelle des personnes déficientes visuelles ».

Toute personne empêchée de lire en raison d’un handicap peut s’inscrire individuellement sur MonaLira, ce qui ouvre un accès à l'ensemble du catalogue de livres audio et au téléchargement de 5 ouvrages PDF ou en braille numérique personnalisable. Pour dépasser cette limite, un abonnement est nécessaire, tarifé à 20 € par an, qui « servent à couvrir une (petite) partie des frais de fonctionnement liés à MonaLira », précise Alex Bernier.

La médiathèque s'adresse aussi aux bibliothèques publiques et scolaires, en leur proposant un abonnement dédié dont « le coût dépend du type de bibliothèque, de la taille de la commune/de l'établissement, de l'offre choisie (accès aux livres et/ou aux journaux) ». Une fois la structure abonnée, les bénéficiaires de l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap peuvent alors y avoir recours.

À l'avenir, MonaLira souhaite développer la mise à disposition d’ouvrages scolaires et académiques accessibles, pour faire en sorte que les personnes empêchées de lire le soient de moins en moins.

Photographie : logo de MonaLira