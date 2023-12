Face à des ”Pertes historiques”, l'urgence stratégique pour Editis

En 2019, Editis réalisait 687 millions €, sur 11 mois — son acquisition avait coûté quelque 900 millions € à Vivendi, soit le CA estimé de 2018. 2023, le groupe éditorial a été vendu pour 653 millions € à International Media Invest (IMI), avec un chiffre d’affaires en 2022 de 789 millions €. Mais la réalité des chiffres, une fois que l’on commence à fouiller dans les fichiers Excel de la comptabilité, révèle de vilaines surprises.

Pertes et fracas

Ce 30 novembre étaient ainsi conviés, entre autres, les patrons et patronnes des différentes maisons d'édition, ainsi que les responsables des équipes, pour un point sur la situation du groupe. « Durant cette réunion, ils ont évoqué “les pertes les plus historiques d’Editis”. Et ce, en comparant les résultats aux superformances des concurrents, comme + 7 % chez Hachette ou + 9 % pour Albin Michel », nous rapporte un éditeur.

« Le décrochage annoncé est crispant, tétanisant : la situation est plus désastreuse encore qu’on ne le redoutait » nous précise une autre, présente lors de cette réunion, laquelle fut passablement écourtée. Les chiffres ne nous ont pas été rapportés, mais certains évoquent « des résultats désastreux », qui impliquent que les NAO n’aboutiront pas. « Puisque les résultats ne dégageront pas les montants nécessaires aux révisions, les NAO sont d’ores et déjà plantées. »

Du côté du groupe CMI, on avoue en effet « des chiffres moins bons que les prévisions ». Et l'acheteur, qui découvre son acquisition depuis quelques semaines seulement, ne peut que constater une situation économique moins rutilante que prévu. « Il est assez fréquent qu'entre les données fournies par l'ancien propriétaire et celles que l'on découvre ensuite, il y ait une différence », observe-t-on chez le nouvel actionnaire.

Désenchanté... et en chantier

Des pertes maquillées, dissimulées, qui s’expliquent malheureusement assez bien. « On a réalisé de très mauvaises estimations sur de nombreux tirages, doublées par des mises en place totalement ratées pour des best-sellers en quantité dérisoires, par rapport aux précédentes ventes de leurs auteurs. Là où il y aurait dû en avoir des exemplaires par milliers sur les tables, l’office fut régulièrement raté », estime-t-on.

Ajoutons des difficultés d’approvisionnement dans les points de ventes autant que de réassort : toute la distribution a bu la tasse… « Quoique les résultats soient moins bons qu'attendus, ils demeurent tout à fait honnêtes dans l'univers de l'édition », tente-t-on de se consoler, du côté du nouveau propriétaire.

Mais à ces questions de fabrication et de logistiques s’ajoutent aussi « des primes versées de manière exponentielle, alors qu’elles sont logiquement indexées sur les résultats. Lesquels n’ont pas cessé de se dégrader ». Pour les NAO évoquées plus haut, les espoirs devront être revus à la baisse, semble-t-il : « Lorsque l'on évoque une entreprise qui a des résultats plutôt en recul, ce n'est généralement pas là où les augmentations sont les plus fortes », répond-on côté Křetínský.

Redresser la barre

Il fallait embellir la mariée dans un contexte de rachat, mais l’ex-directrice générale a laissé la situation pourrir « dès l’annonce de la mise en vente, sans jamais sonner ni le tocsin ni l’alarme qui auraient dû retentir de l’avenue de France à Malesherbes, sans omettre Tigery », commente une éditrice. Et tenter de justifier ce délicat désastre en invoquant le contexte du marché ne fonctionne pas : les résultats des autres le démontrent.

Dans un procès-verbal du CES du 13 septembre 2023, pour le département littérature, tout le monde était logé aux résultats négatifs, ou presque : 7,1 % pour Belfond, 11 % pour Presses de la Cité, Plon à 4,9 % – seul Perrin, chez Place des éditeurs, affichait une hausse de 5,8 %. Idem pour Cherche Midi, perdant 4,7 %, ou encore Robert Laffont avec un recul de 3,3 % ou le cataclysmique 18 % de pertes pour Bouquins, devenues une entité à part entière.

Remplacements et restrictions

« Quand on apprend que Jean-Luc Barré, l’actuel directeur, est attendu pour prendre la direction de Plon, on s’interroge », nous glisse-t-on. À l'évocation du départ de Lise Boëll, Catherine Lucet et Denis Olivennes auront d'ailleurs acquiescé de concert. Certes Julliard enregistre une croissance de 18,4 %, « grâce à deux cessions de droits qui n’avaient pas été budgétées (Françoise Sagan et Jean Teulé) » et 21,4 % pour Seghers. Mais Séguier recule de 31,4 %, en raison « des mises en place décevantes ». Encore une fois...

Sans compter les attentes parfois délirantes, sur des résultats impossibles à atteindre : « CMI devait officialiser le crash de 2023, tout en replaçant les choses dans leur contexte : ils ne sont pas responsables de ce qui est arrivé, et feront tout pour redresser la barre. Ce qui implique qu’il y aura des fermetures de maisons, pour endiguer la folie douce qui, ces dernières années, a conduit à en faire pousser comme des champignons », commente un observateur.

La paix sociale... déjà entamée

« Le groupe a besoin d'être structuré sans perte de temps : Catherine Lucet ne vient pas de Polytechnique et des Mines pour rien. On n’attend pas d’elle des discours ni des interventions médiatiques, pour cela, CMI dispose d’Olivennes. En revanche, il faut faire vite et personne ne l’ignore », estime un proche du dossier. Mais, structuré, ou restructuré, la question se pose.

« Il suffit d’observer comment ont été renforcés côté Interforum certains postes à la diffusion ou celui de la DRH adjointe. Cela montre à quel niveau d’urgence on en est : conserver les personnes en activité, même quand on les sait nuisibles, parce qu’elles feront plus rapidement bouillir la marmite. Pas le temps de changer de personnels : on garde ce que l’on a pour se remettre en selle. » Sans compter que des départs, avec ces niveaux d'ancienneté, aurait un coût particulièrement lourd pour l'entreprise.

Miettes, rogatons et grève

D’ici au premier semestre 2024, le nouvel actionnaire entend redresser la barre et appuie ce message auprès de ActuaLitté. Pour CMI, la confiance dans les équipes est totale, garantit-on, avec une feuille de route à établir « pour redévelopper le chiffre d'affaires et les revenus » et définir un plan stratégique, avec le concours du personnel. Celui-ci devrait être avancé d'ici trois mois, nous indique le groupe.

Contactée, la déléguée syndicale FO Interforum, Isabelle Ménil, nous a indiqué sortir de la première réunion NAO aujourd'hui à 14 h après une rencontre avec Denis Olivennes, ce matin. « La nouvelle direction nous a demandé, encore une fois, d'attendre, mais pour quel résultat ? Pendant que certains se goinfrent au Comex avec des primes sur des objectifs jamais atteints, les salariés qui font leur boulot vont encore avoir des miettes ou même rien ! Nous en avons assez d'être bernés chez Interforum. FO va faire un appel à la grève médiatisé les prochains jour. »

Des pertes chez Editis, qui en 2016/2017 affichait encore une rentabilité de 12 %, et autour de 9 % en 2019, voici qui vire au choc historique. « En 2022, cela a chuté autour de 1 ou 2 %, mais l’entreprise restait dans le vert — et l’avait toujours été », pointe un spécialiste. « Du reste, il n'existe pas une acquisition ou une cession impliquant Vincent Bolloré qui n'ait pas fini en procès : pourquoi Editis dérogerait à la règle ? »

Pour autant, ne jamais sous-estimer les nouveaux capitaines : « Olivennes et Lucet ont eu des mois pour préparer leur arrivée : le meilleur moyen de rallier l’opinion, c’est encore de décrire une situation catastrophique – voire, d’exagérer un peu le désastre –, tout en faisant en sorte d’œuvrer à tout corriger. Cela permet, par exemple dans le cas de NAO, de faire accepter aux syndicats des compromis terribles lors des négociations. Et de s’en sortir un peu mieux… »

