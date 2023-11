Les djeuns et l'écriture : une vaste étude

L'étude est formelle : les adolescents ne se limitent pas à une consommation passive de contenu vidéo comme certains pourraient le penser, mais s'engagent activement dans diverses formes d'écriture, allant des listes aux messages privés, en passant par les posts sur les réseaux sociaux.

Ces pratiques sont influencées par l'accès généralisé aux smartphones et la présence forte sur internet, qui façonnent une nouvelle « technoculture ».

les types d'écriture

L'enquête en conclut que loin d'éliminer les pratiques d'écriture, ces outils numériques les reconfigurent, en les rendant plus accessibles et variées.

L'analyse révèle que les jeunes écrivent plus fréquemment qu'on ne le pense, avec 92 % des participants déclarant une activité d'écriture, que ce soit occasionnellement ou presque tous les jours. Cependant, leur perception de l'écriture est souvent influencée par la norme scolaire et littéraire, en particulier chez les garçons, qui hésitent à se définir comme scripteurs s'ils ne s'engagent pas dans des pratiques rédactionnelles de nature fictionnelle.

Les fonctions attribuées à l'écriture par les adolescents sont variées, allant de l'organisation et de l'expression des émotions à la distraction et à la persuasion. L'écriture manuscrite conserve par ailleurs une place importante parmi eux, valorisée pour son authenticité et sa capacité à mieux mémoriser.

L'étude montre que l'écriture numérique n'est pas perçue comme un substitut à l'écriture manuscrite, mais plutôt comme un complément.

Genre et appartenance sociale

Le rapport identifie des écarts dans les pratiques et les perceptions de l'écriture en fonction du genre et de l'appartenance sociale : les filles tendent à assigner plus de fonctions à l'écriture et à s'engager dans une plus grande variété de formes écrites que les garçons. Les réponses des adolescents soulignent aussi l'importance de l'écriture dans le processus mémoriel et la construction de soi.

En conclusion, l'enquête suggère que les jeunes ne sont pas simplement soumis aux impulsions instantanées, mais utilisent les technologies pour construire des contenus de manière réfléchie et stratégique.

Voici une synthèse de l'étude, et ci-dessous, le rapport complet :

Crédits photo : Jared (CC BY 2.0)