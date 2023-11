Théâtre : Les Voyages de Gulliver adapté pour des marionettes  

Dans cette adaptation de Valérie Lesort, la satire de l'Irlandais des XVIIe-XVIIIe siècle, initialement censurée lors de sa publication en 1726, prend vie en se focalisant sur l'épisode de l'île de Lilliput. Dans le conte, Gulliver, un chirurgien anglais du XVIIIe siècle, se retrouve dans le monde des Lilliputiens, des êtres minuscules.

Une métaphore

Sur cette île, ces petits habitants sont impliqués dans un conflit absurde avec leurs voisins, déclenché par la manière correcte d'ouvrir un œuf à la coque...

L'adaptation met en avant l'aspect fantastique et humoristique de l'histoire. Les minuscules habitants de cette île imaginaire sont représentés par des marionnettes qui combinent des visages humains avec des corps articulés.

Dans l'oeuvre originale, publiée pour la première fois en 1726, présentée comme un journal de voyage fictif, chacune des quatre parties décrit un voyage de Gulliver vers des terres lointaines et inconnues. Outre Lilliput, il y a Brobdingnag, peuplée de géants, Laputa, une île volante, et le pays des Houyhnhnms, des chevaux dotés de raison et de Yahoos, des créatures dégénérées ressemblant aux humains.

À Lilliput, Jonathan Swift se moque des querelles politiques mesquines et de la diplomatie européenne; à Brobdingnag, il expose les défauts des humains vus à travers une perspective gigantesque. Laputa sert à critiquer l'absurdité des théories scientifiques et philosophiques déconnectées de la réalité; et le pays des Houyhnhnms représente une utopie raisonnable en contraste frappant avec la corruption et la décadence des sociétés humaines.

Marionnettes et musiques

La mise en scène a été conjointement façonnée par Valérie Lesort et Christian Hecq, avec l'assistance de Florimond Plantier. La création et réalisation des marionnettes est l'œuvre de Carole Allemand et Fabienne Touzi dit Terzi, assistées par Louise Digard et Alexandra Leseur-Lecocq.

La distribution inclut Renan Carteaux, Valérie Keruzoré, Valérie Lesort, Caroline Mounier, Mathieu Perotto, Pauline Tricot, Nicolas Verdier et Éric Verdin, chacun jouant plusieurs rôles variés.

Audrey Vuong a conçu la scénographie, tandis que Vanessa Sannino a créé les costumes. L'éclairage est géré par Pascal Laajili, et la musique est composée par Mich Ochowiak et Dominique Bataille. Les accessoires sont l'œuvre de Sophie Coeffic et Juliette Nozières, avec une collaboration artistique de Sami Adjali. Le maquillage est créé par Hugo Bardin.

Le duo Valérie Lesort et Christian Hecq a, entre autres, déjà adapté les classiques 20.000 lieues sous les mers de Jules Verne et Le Bourgeois gentilhomme de Molière.

Le roi de la satire

Né en 1667 à Dublin, Jonathan Swift est une figure littéraire emblématique de son temps. Il a commencé sa carrière comme ecclésiastique avant de s'orienter vers l'écriture. Outre Les Voyages de Gulliver, sa maîtrise de la satire se vérifie dans des oeuvres comme Une Modeste Proposition.

Son écriture incisive et souvent controversée abordait des thèmes politiques, sociaux et moraux, se moquant des absurdités de la société de son époque. Il fut par ailleurs doyen de la Cathédrale Saint-Patrick de Dublin.

Crédits photo : Jean-Georges Vibert, Gulliver et les Lilliputiens, vers 1870 (Domaine public)