Le Diable au corps de Raymond Radiguet cédé pour près de 350 000 euros

Ce manuscrit, rédigé en août 1921 à Lège-Cap-Ferret sur 13 cahiers d'écolier, soit 241 pages, représente le premier jet du roman. Il contient des passages inédits et des variantes par rapport à la version finale. Il débute par exemple par une phrase que Radiguet a finalement écartée. L'héroïne, initialement nommée Alice, a été rebaptisée Marthe dans la version publiée.

Le roman, souvent considéré comme semi-autobiographique, relate la liaison entre un adolescent et la jeune femme d'un soldat durant la Première Guerre mondiale. Il a été publié six mois avant la mort prématurée de Raymond Radiguet, dans la nuit du 12 décembre 1923 - il y a précisément 100 ans -, des suites de la fièvre typhoïde. Il avait vingt ans. Le texte, scandaleux en son temps, a été adapté au cinéma en 1947 par Claude Autant-Lara, avec Micheline Presle et Gérard Philipe dans les rôles principaux.

Son décès prématuré a renforcé l'intérêt et la fascination du public pour sa personne et son œuvre.

Né en 1903 à Saint-Maur-des-Fossés, la même année que l'écrivaine Marguerite Yourcenar, Raymond Radiguet a vécu son enfance et son adolescence durant la Première Guerre mondiale. Bien qu'il n'ait pas participé directement au combat, l'impact de la guerre a profondément marqué son jeune esprit et influencé son style littéraire.

Un mystère demeure

Le manuscrit vendu provient du legs de Roland Saucier, un passionné de livres qui a dirigé la librairie Gallimard de 1921 à 1964. Il a fait surface pour la première fois en 2015 lors d'une vente organisée par Christie's. Cette découverte a mis en lumière une version antérieure du texte, quand celui conservé à la Bibliothèque nationale de France (BnF) depuis 1983 est celui de la version finale.

Les détails précis de la provenance du trésor mis aux enchères n'ont pas été divulgués. Radiguet, avant son décès, avait organisé une partie de ses documents, et Saucier était un acteur bien connu dans le milieu littéraire de l'époque. Ces cahiers sont d'autant plus précieux qu'ils représentent l'unique version intermédiaire connue entre les premières ébauches de l'œuvre et la version finale conservée à la BnF.

Une figure parisienne

Durant ses années d'adolescence, Radiguet s'est entouré d'importantes personnalités littéraires et artistiques de son époque, dont Jean Cocteau qui fut à la fois un ami proche et un mentor. Cette relation a eu une influence significative sur son parcours artistique.

Il a notamment joué un rôle clé dans la publication du premier roman de Radiguet, en orientant l'éditeur Grasset vers le jeune écrivain. Il a par ailleurs apporté son soutien au jeune écrivain durant toute la phase d'écriture et de publication, aidant à promouvoir le livre et le défendant face aux critiques. Après le décès prématuré de Raymond Radiguet, Cocteau a pris en charge la correction des épreuves du second roman de Radiguet, Le Bal du comte d’Orgel.

En complément, la vente a également inclus une édition originale d'Oriental Scenery de Thomas et William Daniell, montrant des vues de l'Inde des années 1790 et 1800, vendue à 604.800 €, et une édition de 1615 de la deuxième partie du Don Quichotte de Miguel de Cervantès, adjugée pour 252.000 €.

