Deux inspecteurs perdus dans un sombre labyrinthe milanais

Ensuite, il y a Vito Strega, commissaire de police, qui fait face à une psy chargée de déterminer son aptitude à reprendre du service : ayant tué accidentellement son collègue de toujours lors d’une intervention dans une affaire sur laquelle ils travaillaient, bien que le caractère accidentel de cette mort ait été confirmé par l’enquête, il n’en avait pas moins été condamné à une suspension et à un suivi psychologique. Or, le moins qu’on puisse dire, c’est que les séances ne se passent pas bien du tout avec son interlocutrice : Strega refuse obstinément de faciliter la tâche à Livia Salerno qui n’entend pas pour autant se laisser impressionner par les états de service du commissaire écarté du service.

A peine un peu plus tard, nous voilà sur une scène de crime où les policiers ont eu du mal à désarmer une adolescente qui s’acharnait à coups de couteau sur une autre jeune fille. Aux côtés de l’inspectrice chargée de l’enquête, Teresa Brusca, malgré l’interdiction qui lui est faite de retourner sur quelque scène de crime que ce soit, on retrouve Strega. Et Brusca a toutes les peines du monde pour lui faire quitter les lieux, ce qu’il finit quand même par faire, la tête rentrée dans les épaules, non sans avoir pris le temps de poser quelques questions à la jeune criminelle.

Dont le comportement amène le lecteur à soupçonner un lien avec le monologue introductif…

Lequel lecteur ne manque pas d’être alerté par un nouveau monologue d’un garçon qui laisse éclater une fureur intense à l’égard de son père qui n’a fait qu’ajouter des gifles aux humiliations qu’il a subies et auquel il promet « le bruit sourd de [son] cadavre qui tombe par terre... » !

Alors, quand Brusca se retrouve quelques jours après avec deux nouveaux crimes sur les bras impliquant des adolescents ayant exécuté, avec une violence féroce, l’un son père et l’autre l’un de ses professeurs et étant restés prostrés sur les lieux de leurs crimes où la police n’a eu qu’à les appréhender, elle s’interroge sur cette série sans lien évident mais aux similitudes troublantes. Et elle se dit que ce serait bien si son chef, Strega, pouvait revenir rapidement sur le terrain pour la faire profiter de ces éclairs de sagacité qui ont fait son renom.

Quand on a successivement lu L’île des âmes puis L’illusion du mal - déjà brillamment traduits par Anatole Pons-Reumaux - on se dit que les italiens ont été plus vernis que nous puisqu’ils ont eu la chance de découvrir ce premier roman mettant en scène le commissaire Vito Strega, en suivant une certaine chronologie.

Car cet opus plus ancien éclaire un peu les relations particulières qui le lient à l’inspectrice Brusca et dont, sans réellement compliquer la lecture, notamment celle, magique, de L’île des âmes, laissaient le lecteur un peu sur sa faim, s’interrogeant, sans cesse mais sans réponse, d’un éternel « mais qu’est-ce qui a bien pu se passer entre ces deux-là ? » !

Eh bien oui, le voile se lève au moins sur ce point. Mais d’autres questions apparaissent autour de ce commissaire sombre, très solitaire mais d’une efficacité redoutable pour démêler les embrouillaminis dans lesquels se débat sans succès mais avec un vrai flair et beaucoup d’obstination, l’inspectrice Brusca.

Dans ce roman, point de ces ambiances lourdes et sourdes vécues dans l’arrière-pays sarde avec ses traditions anciennes un peu dévoyées : ici, on est dans la ville, à Milan, avec des jeunes qui passent à l’acte avec fierté, sans remord, sans aucune envie de se cacher ni de cacher leur crime pas plus que leurs motivations ! Chacun ayant exacerbé jusqu’à l’acte final toute la violence que d’autres violences dirigées à leur encontre, sans espoir de solution, avait fait monter en eux, progressivement.

Le duo entre un commissaire interdit de service, taraudé de lourds secrets, terrassé par un divorce décidé par sa femme, seule, qui a refait sa vie depuis – ce qu’il n’admet pas – et cette inspectrice que l’absence de son chef rend un peu boiteuse parce qu’elle a besoin de ses fulgurances mais aussi parce qu’elle éprouve plus que de l’admiration professionnelle à son égard - sentiments auxquels les propres sentiments de Strega ne donnent aucune chance de prospérer -, quoique un peu bancal, est d’une redoutable efficacité.

Avec des chapitres courts, des allers et retours parfois déstabilisants de l’un à l’autre des protagonistes, Piergiorgio Pulixi propose là un roman sombre mais inspiré dont il est aisé de comprendre le succès que lui a réservé son lectorat italien.

Pas de doute que vous apprécierez, vous aussi, une histoire habilement construite qui, sans coup férir, va encore malmener les fragiles illusions que vous pouviez avoir sur les desseins – tortueux – de l’âme humaine.