Le Prix Interallié 2023 est décerné à Gaspard Koenig

Finaliste malheureux du Goncourt, et lauréat du Prix Jean Giono, Gaspard Koenig remporte au premier tour le prix Interallié. Ce prix littéraire, conçu à l'origine par ses fondateurs durant l'attente de l'annonce du Prix Femina, a été décerné pour la première fois en 1930 à André Malraux pour La Voie royale.

L'Interallié est caractéristique pour récompenser des écrivains qui combinent un talent littéraire avec une carrière dans le journalisme.

Les autres finalistes de cette année étaient : David Le Bailly, Hôtel de la Folie, Seuil ; Louis-Henri de la Rochefoucauld, Les petits farceurs, Robert Laffont ; Charlie Roquin, Les Maîtres de Bayreuth, Cherche Midi ; Bertrand de Saint Vincent, Une certaine désinvolture, Du Rocher.

Deux jeunes étudiants en agronomie, Kevin et Arthur, sont profondément concernés par la crise écologique. Kevin, issu d'une famille d'ouvriers agricoles, fonde une start-up spécialisée dans le vermicompostage, naviguant habilement dans l'univers du capitalisme vert. Arthur, quant à lui, né dans une famille bourgeoise, essaie de revitaliser le champ familial, dévasté par l'usage intensif de pesticides, mais rencontre des difficultés inattendues dans la vie rurale.

Leur parcours, marqué par des défis, les amène à confronter leurs idéaux à la réalité. L'histoire se déroule entre le bocage normand et la Silicon Valley, croisant des milieux variés allant des cellules anarchistes aux cercles politiques élitistes. Gaspard Kœnig tisse un récit riche en paradoxes de notre époque : la mobilité sociale face au mépris de classe, la promesse du progrès contre l'urgence écologique, et le mélange complexe d'amour et de désespoir. Cette œuvre s'inscrit dans la tradition de la littérature réaliste, explorant la relation entre la terre et les hommes.